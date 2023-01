Paris St. Germain - FC Bayern in der Champions League: Übertragung live im TV und Stream

In der Champions League treffen Paris St. Germain und der FC Bayern München aufeinander. Wissenswertes rund um Termin, Übertragung im TV und Stream sowie Live-Ticker gibt es hier.

Nach der Weltmeisterschaft rollt der Ball wieder auf dem internationalem Boden der Königsklasse. Auf dem Spielplan der Champions League steht das Achtelfinale an. In der K.O.-Phase der Champions League gibt es immer ein Hinspiel und ein Rückspiel. Die Auslosung des Achtelfinals hat ergeben, dass Paris St. Germain auf den FC Bayern München trifft. Das Spiel ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden europäischen Topclubs.

Möchten Sie gerne mehr zur Partie zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München erfahren? Wann ist der Termin? Wann ist Anstoß? Wie läuft die Übertragung ab? Gibt es einen Live-Ticker? Wir haben die Infos zum Spiel für Sie zusammengetragen.

Paris St. Germain vs. FC Bayern München in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Hinspiel des Achtelfinals zwischen PSG und dem FC Bayern München findet am Dienstag, 14. Februar 2023, statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel in Paris, im Parc des Princes (Prinzenpark).

Paris St. Germain - FC Bayern München: Achtelfinale-Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Die Rechte der Übertragung teilen sich DAZN und Amazon Prime Video. Die meisten Spiele sind allerdings bei DAZN zu sehen. Das Spiel zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München wird aber von Amazon Prime Video ausgestrahlt. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Spiel:

Spiel: Paris St. Germain vs. FC Bayern München , Achtelfinale der Champions League 22/23

vs. , Achtelfinale der 22/23 Datum: Dienstag, 14. Februar 2023

Dienstag, 14. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes (Prinzenpark), Paris

Parc des Princes (Prinzenpark), Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Live-Ticker zum Achtelfinale Paris St. Germain und FC Bayern München

Sie sind am genannten Spieltag abends verhindert? Sie haben kein Amazon-Abo? Kein Probelm. Wir haben eine passende Alternative für Sie: unseren Live-Ticker. Unser Datencenter liefert Ihnen allen wichtigen Informationen rund ums Spiel zwischen PSG und den Bayern - Tore, Ein- und Auswechslungen, gelbe und rote Karten inklusive. Auch die Aufstellung liefern wir Ihnen vorab. Sie verpassen somit also gar nichts.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

PSG gegen den FC Bayern in der Champions League: Das ist die bisherige Bilanz

Dass das Achtelfinale am 14. Februar 2023 nicht das erste Aufeinandertreffen zwischen PSG und den Bayern ist, dürfte nicht besonders verwunderlich sein. Vor allem Bayernfans werden sich gerne an das Jahr 2020 zurückerinnern. In der damaligen Saison standen sich die beiden Teams im CL-Finale gegenüber. Nach dem Siegtreffer von Coman gewannen die Münchner die Champions League mit 1:0. Im Jahr 2021 sind die Teams ebenfalls aufeinander gestoßen. Damals gewann der FC Bayern einmal mit 1:0. Die Pariser entschieden das andere Spiel mit 3:2 für sich. Die Bilanz spricht also eher für die Münchner. (AZ)