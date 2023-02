"Gelangweilt, gezaubert, gezittert": Pressestimmen zum FC Bayern

Der FC Bayern hat sich mit einem 1:0-Sieg in Paris eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gegen PSG verschafft. Die Pressestimmen zur Champions-League-Partie.

Der FC Bayern hat sich am Dienstagabend im Duell der Schwergewichte der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit einem 1:0-Sieg eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft. Kingsley Coman ist wieder zum Schrecken von Paris geworden und hat die Tür zum Viertelfinale für den deutschen Rekordmeister weit aufgestoßen.

Der französische Nationalspieler, der 2020 im Endspiel gegen seinen Ex-Club das Siegtor köpfte, war beim 1:0 (0:0) beim ersten Teil der Partie mit dem anfangs wirkungslosen Weltmeister Lionel Messi und dem nach seiner Einwechslung wie entfesselt aufspielenden PSG-Joker Kylian Mbappé mit einem Volleyschuss wieder der Matchwinner.

PSG - FC Bayern: Pressestimmen zur Champions League aus Deutschland

"Der FC Bayern hat sich im Achtelfinal-Hinspiel in Paris mit 1:0 durchgesetzt und sich eine starke Ausgangsposition erspielt. Das hatte der FCB auch Schlussmann Sommer zu verdanken." - Kicker

"Der FC Bayern legt das Starensemble von PSG lahm und feiert einen wichtigen Sieg im Achtelfinal-Hinspiel. Die womöglich verletzungsbedingte Auswechslung von Kingsley Coman trübt das Bild allerdings." - Sport1

"Ein echtes Fußballfest war's nicht am Valentinstag in der Stadt der Liebe, dafür gab's viel Spannung – und ein Ex-Pariser wurde abermals zum Bayern-Held." - Bild

"Gelangweilt, gezaubert, gezittert – Die erste Hälfte war zum Vergessen, doch nach der Pause zeigte der FC Bayern im Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain dank eines Seitenwechsels seine Klasse. Bis Kylian Mbappé kam." - Spiegel

"Coman verursacht Leid und Schmerzen in Paris. Der Franzose zeigt gegen seinen früheren Klub aufregende Läufe, Kimmich befolgt einen alten Befehl und Pavard ist erst der Retter und räumt dann Messi folgenschwer ab." - Süddeutsche Zeitung

"In einem phasenweise rassigen Champions-League-Spiel bezwingt Bayern München das Starensemble von Paris Saint-Germain. Die Protagonisten: Torschütze Coman, Bayern-Keeper Sommer und ein gewisser Kylian Mbappé." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Champions League: Pressestimmen zu PSG - Bayern aus Frankreich

"Am Dienstagabend im Parc des Princes hat der Hauptstadtklub seine Chancen auf die Qualifikation für das Viertelfinale der Champions League durch die Niederlage gegen die Deutschen von Bayern München ernsthaft gefährdet. In Bayern wird es in drei Wochen einen Kraftakt geben." - Le Parisien

"Mitten in einer schwierigen Phase wachte PSG in den letzten zwanzig Minuten zu spät auf und konnte die Niederlage gegen Bayern München im Achtelfinale der Champions League nicht vermeiden." - L’Équipe

"PSG hat am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel im Parc des Princes gegen den FC Bayern München eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Es hätte nach der donnernden Hereingabe von Kylian Mbappé ausgleichen können. Doch dieses Ergebnis lässt ihm noch Hoffnung auf eine Qualifikation in Bayern in drei Wochen. Dabei war der bayerische Club während des gesamten Spiels auf allen Ebenen überlegen." - Eurosport.fr

Internationale Pressestimmen zu PSG - FC Bayern

"Donnarumma macht einen Fehler, Coman bestraft PSG: Ein toller FC Bayern hat das Viertelfinale im Visier." - Gazzetta dello Sport (Italien)

"Kingsley Coman verließ den Parc des Princes 2014 aus Mangel an Möglichkeiten und ist seitdem zum Albtraum seiner ehemaligen Mannschaft geworden." - Marca (Spanien)

"Es war eine frustrierende Nacht für die PSG-Megastars Lionel Messi, Neymar und den verletzten Kylian Mbappe – die teuerste Offensivmannschaft, die jemals im Clubfußball zusammengestellt wurde." - Sun (England)