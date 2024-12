Punktabzug für Schwaben Augsburg: Ein unverhältnismäßiges Urteil

Den unerfahrenen Funktionären des TSV Schwaben ist ein Fehler unterlaufen. Der Regionalliga-Neuling hat in drei Begegnungen auf dem Spielberichtsbogen die Regionalliga-Ordnung nicht beachtet und statt der notwendigen vier deutschen Akteure auf dem elektronischen Formular nur drei Spieler eingetragen. Dass der Verband diesen Lapsus bestraft, ist korrekt. Fragen muss man sich allerdings, warum die Vereine auf diesen Missstand beim Eintrag auf dem Spielbericht nicht aufmerksam gemacht werden, wie es bei anderen Fehlern üblich ist.

Fragwürdig ist auch, dass der Einspruch des 1. FC Schweinfurt 05 erst einige Wochen nach dem Spiel bekannt wurde, als die Einspruchsfrist schon abgelaufen war. Ob die in allen drei Fällen eingehalten wurde? Dass der Traditionsverein nun in die Berufung vor das Verbandssportgericht zieht, ist nachvollziehbar. Denn zwischen der Schwere des Vergehens und der Härte des Urteils in erster Instanz fehlt die Verhältnismäßigkeit. Wenn der Verband in seiner Urteilsbegründung einen Vorsatz der Schwaben mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließt, dann klingt das schon wie blanker Hohn. Eine Reglementierung muss sein, aber gleich ins oberste Regal zu greifen, scheint nicht angemessen. Vielleicht findet die nächste Instanz ja doch einen Kompromiss.