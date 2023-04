Radsport

Als Tadej Pogacar anzieht, geht Georg Zimmermann die Kraft aus

Plus Radprofi Georg Zimmermann ist mit dem Abschneiden beim Amstel Gold Race zufrieden, steht aber schon vor dem nächsten Ardennenklassiker am Mittwoch: Flèche Wallonne.

Als Tadej Pogacar am berühmten Keuterberg die letzten Konkurrenten aus der Ausreißergruppe, die bis dahin das 57. Amstel Gold Race dominierte, einfach stehen ließ und zu einem beeindruckenden Solosieg fuhr, da musste Georg Zimmermann (Intermarche) sich aus der Spitze des Hauptfeldes verabschieden. Am Ende wurde der Augsburger Radprofi beim Auftakt zu der berühmten Ardennen-Woche mit drei Rennen 49 und damit bester Deutscher.

Das Amstel Gold Race erinnert Georg Zimmermann an seine Trainingsstrecken in den Stauden

„Das Rennen war richtig schnell und bei regennasser Straße unheimlich anstrengend und fordernd und so 30 Kilometer vor dem Ziel ist mir der Saft ausgegangen. Ich hatte den Ansatz von Krämpfen und darum hat es für ganz vorne nicht mehr gereicht“, beschreibt der 25-jährige Radprofi die 253,6 Kilometer und um Valkenburg in der Nähe von Maastricht (Niederlande). Die erinnerten den gebürtigen Neusässer, der jetzt in Augsburg wohnt, an seine Trainingsstrecke in den Stauden. Aber am Ende hatte Zimmermann trotzdem über zehn Minuten Rückstand auf den Slowenen, der derzeit die WorldTour dominiert.

