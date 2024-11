Siebenmaliger Bahnrad-Weltmeister Michael Hübner gestorben

Der siebenmalige Bahnrad-Weltmeister Michael Hübner ist tot. Er sei am Dienstag „plötzlich und unerwartet“ gestorben, teilt der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mit. Der gebürtige Chemnitzer war einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler der Geschichte. Er gewann 1986 einen Weltmeistertitel als Amateur als auch in den 1990er Jahren zweimal die Sprint-, dreimal die Keirin- und einmal die Teamsprint-Weltmeisterschaft. Er wurde 65 Jahre alt.

Radsport-Ikone Michael Hübner stirbt mit 65 Jahren

Der BDR nennt Hübner einen „der prägendsten Radsportler seiner Zeit“. Neben seinen Erfolgen bei Weltmeisterschaften gewann er auch zahlreiche DDR-Meistertitel und prestigeträchtige Erfolge bei anderen großen Rennen. Bei Olympischen Spielen kam er nie zum Einsatz.

Im Jahr 1997 beendete Hübner seine sportliche Karriere, war von 2009 bis 2022 Sportlicher Leiter des „Team Erdgas.2012“, später umbenannt in „Theed Projekt Cycling“. Zu diesem gehören etwa Maximilian Levy, der bei Olympia 2012 in London zwei Medaillen gewann und Kristina Vogel, die in Rio de Janeiro 2016 Olympiasiegerin wurde. Laut BDR hinterlässt Hübner zwei Söhne.

„Eine wahre Legende des Bahnradsports“: Michael Hübner gestorben

Der Europäische Radsportverband UEC würdigte Hübner auf X. „Wir nehmen Abschied von Michael Hübner, einer wahren Legende des Bahnradsports“, heißt es dort. Und weiter: „Seine Stärke und sein Können inspirierten Generationen, sowohl auf der Bahn als auch als engagierter Trainer junger Talente. Ruhe in Frieden, lieber Michael.“