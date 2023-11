Jan Ullrich: Der gefallene Held

Von Andreas Kornes - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Jan Ullrich war ganz oben, gewann die Tour de France, löste einen Hype um den Radsport aus. Dann der Absturz: Doping, Kokain, Alkohol. Nun spricht er über die finsterste Zeit seines Lebens.

Wo anfangen mit dieser Geschichte? Der Geschichte von Jan Ullrich. Kategorie: gefallener Held. Verehrt, verstoßen, vergessen. Der einstige Radstar war ganz oben und sehr viel länger ganz unten. Tour-de-France-Sieger. Dopingsünder. Absturz. Kokain. Whiskey wie Wasser. Und jetzt?

Mittwochnachmittag, München, Sendlinger Tor. Es ist der Ort, an dem Ullrich einen Schlussstrich ziehen will unter all das, was ihn in den vergangenen Jahren gequält hat. Der Weg dorthin war lang und die Erkenntnis, dass er reinen Tisch machen muss, bahnte sich nur mühsam ihren Weg durch all die Ausreden und Ängste. Durch Selbstbetrug und Drogenrausch. Jetzt, endlich, spricht Ullrich in einer bemerkenswert schonungslosen Dokumentation über die dunklen Zeiten, die hinter ihm liegen. Über die Ursünde Doping, nachdem er Jahrzehntelang geschwiegen hatte.

