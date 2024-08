Jonas Vingegaard gewinnt Polen-Rundfahrt

Radprofi Jonas Vingegaard hat die Tour de Pologne gewonnen. Der Tour-de-France-Zweite aus Dänemark wurde seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich bei der 81. Auflage der Polen-Rundfahrt in Krakau den Gesamtsieg. Auf Platz zwei landete mit einem Rückstand von 13 Sekunden der Italiener Diego Ulissi. Dritter wurde Wilco Kelderman aus den Niederlanden.

Auf der siebten und letzten Etappe ging es für die Profis von Wieliczka über 142,1 Kilometer in die südpolnische Stadt Krakau. Der 27-jährige Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) führte das Gesamtklassement bereits vor der Schlussetappe an. Im vergangenen Jahr gewann der Slowene Matej Mohoric die Polen-Rundfahrt, der in diesem Jahr auf Rang sechs landete.