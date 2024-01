Marco Brenner: "Ich will wieder Spaß am Rennradfahren haben"

Plus Lange schwieg Marco Brenner. Jetzt sprach der 21-jährige Augsburger Radprofi über seinen Teamwechsel und darüber, warum er überzeugt ist, dass dies der richtige Schritt ist.

Auf einem Instagram-Post von Ihnen sieht man Sie freudestrahlend mitten zwischen Ihren neuen Teamkollegen vom Tudor Pro Cycling Team. Wie froh sind Sie, dass es mit dem Wechsel von dsm-firmenich zu Ihrem neuen Schweizer Rennteam geklappt hat?



Marco Brenner: Ich bin jetzt mega happy. Ich hatte ja schon im Dezember ein Teammeeting in der Schweiz und dann auch ein Trainingslager. Ich wurde mit offenen Armen empfangen und habe mich vom ersten Moment an wohlgefühlt.

Das Team dsm-firmenich und Sie haben sich entschlossen, Ihr viertes Vertragsjahr nicht mehr zu aktivieren und sich zu trennen. Was lief im vergangenen Jahr schief?



Brenner: Das ist Vergangenheit. Ich schaue jetzt nur nach vorne und bitte um Verständnis, dass ich mich dazu nicht äußern will.