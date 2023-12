Der Romantiker Bastian Schweinsteiger

Plus In einem Interview hat Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger das Geheimnis um seinen Heiratsantrag gelüftet – und für die Zukunft sogar eine neue Liaison angedeutet.

Laut Statistik sind die meisten Heiratswilligen bei der Ortswahl für ihren Antrag wenig experimentierfreudig. 40 Prozent aller Deutschen stellen die Frage aller Fragen ganz simpel zu Hause, im gesicherten Umfeld der eigenen vier Wände. Zugegeben, nicht besonders einfallsreich. Wer zögert, zwischen Wohnzimmer-Couch und Schrankwand um die Hand der oder des Liebsten anzuhalten, weicht meist auf den Urlaub aus (32 Prozent). Am besten wie die neun Prozent, die gleich am idyllischen Sandstrand auf die Knie gehen. Beim Blick auf Wellen und Sonnenuntergang dürfte die Gefahr eines Neins im Promille-Bereich liegen.

Auch Bastian Schweinsteiger wollte auf Nummer sicher gehen und dachte sich etwas außergewöhnlich Romantisches aus, als er 2014 um die Hand der Tennisspielerin Ana Ivanovic anhielt. Der Fußball-Weltmeister mietete gleich einen ganzen Park in London, um ungestört zu sein. Genau jenen Park, der es in der Filmromanze "Notting Hill“ zu einiger Berühmtheit gebracht hat, weil dort die Hauptdarsteller Hugh Grant und Julia Roberts zusammenfanden.