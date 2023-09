Doping

Ruth Fuchs gestand Doping: Die Frau mit dem eisernen Arm ist tot

Plus Die Speerwerferin Ruth Fuchs war ein Star des DDR-Sports. Nach der Wende gestand sie, gedopt zu haben. Im Sport eine eher ungewöhnliche Art, mit diesem Thema umzugehen.

Ruth Fuchs nannten sie die "Frau mit dem eisernen Arm". Was half, besagten Arm so leistungsfähig zu machen, dass er den Speer in den 1970er Jahren fast 70 Meter weit werfen konnte, war Oral-Turinabol. Dabei handelt es sich um ein anaboles Steroid, das in der ehemaligen DDR entwickelt wurde. Oral-Turinabol war der Klassiker unter den Dopingmitteln, die im Osten flächendeckend an Spitzensportlerinnen und -sportler verteilt wurden. Wer Schnellkraft benötigte, bekam die blauen oder rosafarbenen Pillen in die Hand gedrückt. Auch Ruth Fuchs. Zweimal holte sie Olympiagold, 1972 in München und 1976 in Montreal.

Auch im Westen wurde tief ins Apothekerschränkchen gegriffen

An dieser Stelle soll es nicht darum gehen, ob und welche Möglichkeiten es gab, sich gegen das staatlich angeordnete Doping zu wehren. Auch soll nicht verschwiegen werden, dass im Ringen zweier politischer Systeme der Westen ebenfalls tief ins Apothekerschränkchen griff, um seine Sportstars aufzupimpen, ungeachtet aller gesundheitlicher Folgen.

