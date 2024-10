RB Leipzig - Juventus Turin heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Im Spielplan der Champions League 24/25 steht es geschrieben: Am 2. Spieltag treffen RB Leipzig und Juventus Turin aufeinander. Der Modus hat sich in diesem Jahr verändert. Es gibt keine klassische Gruppenphase mehr, stattdessen wird in einem Liga-System gespielt. Alle Mannschaften müssen acht Spiele gegen acht unterschiedliche Gegner absolvieren. Die Mannschaften werden anschließend wie in den nationalen Ligen in eine einzige Tabelle einsortiert - Punkte und Torverhältnis sind dabei entscheidend.

Am ersten Spieltag der neuen Saison sind die Leipziger auf Atletico Madrid gestoßen. Dabei ist das deutsche Team den Madrilenen mit 2:1 unterlegen. Obwohl die Sachsen bereits nach vier Minuten in Führung gehen konnten, entschied Atlético Madrid das Spiel am Ende für sich. Juventus Turin eröffnete die neue Chamions League Saison zu Hause mit einem 3:1 Sieg gegen PSV Eindhoven. Die Italiener hatten die Partie unter Kontrolle, am Ende gelang Eindhoven in der Nachspielzeit noch ein Treffer.

Wann findet das Spiel zwischen RB Leipzig und Juventus Turin in der Champions League 2024/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos finden Sie hier.

Leipzig - Juventus in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist heute Anstoß?

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Juventus Turin findet am Mittwoch, 2. Oktober 2024, statt. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena - das bedeutet Heimrecht für Leizig. Das Stadion hat Platz für 47.069 Zuschauer.

RB Leipzig - Juventus Turin live im TV und Stream: CL-Übertragung heute auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 findet auch in der laufenden Spielzeit wieder bei DAZN und Amazon Prime statt. Wer jedoch alle Spiele ansehen möchte, benötigt ein DAZN-Abonnement. Amazon zeigt lediglich eine Partie am Dienstag. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Nur das Finale, das 2025 in München stattfinden wird, wird im Free-TV zu sehen sein. Demnach ist die Partie zwischen RB Leipzig und Juventus Turin ausschließlich bei DAZN zu sehen. Um das Programm des Anbieters nutzen zu können, fallen mindestens 34,99 Euro pro Monat an.

Hier gibt es alle Informationen rund um die Übertragung:

Spiel: RB Leipzig vs. Juventus Turin, Ligaphase der Champions League 24/25, 2. Spieltag

Datum: 2. Oktober 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Red Bull Arena 2024

Übertragung im Free-TV: ---

Überragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Stream: DAZN

Das ist die Bilanz der beiden Teams

Die beiden Mannschaften sind in den Vereinsgeschichten noch nie aufeinandergetroffen - die Statistik lässt also keine Rückschlüsse auf das kommende Duell zu.

Das sind die weiteren Begegnungen von RB Leipzig und Juventus Turin

Das ist der Terminkalender von RB Leipzig in der Champions League 24/25:

Leipzig - Liverpool (23. Oktober 2024)

Celtic - Leipzig (5. November 2024)

Inter Mailand - Leipzig (26. November 2024)

Leipzig - Aston Villa (10. Dezember 2024)

Leipzig - Sporting (22. Januar 2024)

Sturm Graz - Leipzig (29. Januar 2024)

Das ist der Terminkalender von Juventus Turin in der Champions League 24/25:

Juventus - Stuttgart (22. Oktober 2024)

Lille - Juventus (5. November 2024)

Aston Villa - Juventus (27. November 2024)

Juventus - Manchester City (11. Dezember 2024)

Brügge - Juventus (21. Januar 2024)

Juventus - Benfica (29. Januar 2024)