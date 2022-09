Real Madrid - RB Leipzig live in der Champions League: Übertragung und Stream

Real Madrid und RB Leipzig treffen in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Das erste Gruppenspiel in Gruppe F gegen Donezk lief für die Leipziger mal so gar nicht wie geplant und endete in einer 1:4 Niederlage. Auch das letzte Spiel in der Bundesliga gegen die Eintracht aus Frankfurt ging verloren, erneut landete der Ball vier Mal im Netz von RB Leipzig. Am Morgen des 7. Septembers folgte die Reaktion auf den mäßigen Saisonstart und Trainer Tedesco wurde entlassen.

Der kommende Gegner in der Champions League ist souverän in die eigene Saison gestartet, alle vier Spiele in LaLiga wurden gewonnen, man ist Tabellenführer und das erste Champions League Spiel war durch einen 3:0 Sieg ebenso erfolgreich: Real Madrid empfängt RB Leipzig zum zweiten Gruppenspiel in Gruppe F.

Alle Details zum Spiel Madrid - Leipzig, der Übertragung im TV und Live-Stream, einen Live-Ticker sowie die Bilanz der beiden Teams haben wir hier für Sie.

Real Madrid - RB Leipzig in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel Real Madrid gegen RB Leipzig findet im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid statt. Anpfiff ist am Mittwoch, 14. September, um 21.00 Uhr.

Real Madrid gegen RB Leipzig: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Leider wird die Partie Madrid - Leipzig nicht im Free-TV übertragen, sondern nur auf dem kostenpflichtigen Streamingportal von DAZN.

Spiel: Real Madrid - RB Leipzig , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23

- , Gruppenphase der 2022/23 Datum: Mittwoch, 14. September 2022

Mittwoch, 14. September 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabéu , Madrid

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum Champions-League-Spiel Real Madrid vs. RB Leipzig

Wenn Sie kein Abo haben und auch nicht planen, in der nächsten Zeit ein Abo abzuschließen, können Sie mit unserem Live-Ticker die Spiele der Champions League live verfolgen.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Unsere Übersicht "Champions League 22/23 live: So läuft die Übertragung im TV oder Stream" zeigt Ihnen, wo Sie die einzelnen Spiele in Bewegtbild sehen können.

In unserem Artikel "Champions League 2022/23: Spielplan und Live-Ticker für alle Spiele" beantworten wir die Frage, an welchen Tagen die aktuelle Champions League Saison bereits terminiert wurde.

Frankfurt - Sporting Lissabon, Inter Mailand - FC Bayern, Bayer 04 Leverkusen - Atlético Madrid und FC Brügge - Leverkusen sind weitere Spiele mit deutscher Beteiligung in der Champions League.

Real Madrid - RB Leipzig: Bilanz und Infos

Wie bereits eingangs erwähnt zog RB Leipzig am Morgen des 7. Septembers die Reißleine und entließ Trainer Domenico Tedesco mit sofortiger Wirkung.

Bisher trafen Real Madrid und der RB Leipzig noch kein einziges Mal aufeinander, es wird also die erste Begegnung mit Schwergewicht Madrid im ersten Champions League Spiel unter dem neuen Trainer sein - keine leichte Herausforderung.

