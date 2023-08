KT Rolster und Dplus Kia sichern Qualifikation zu LoL Worlds

Im regionalen Finale der League-of-Legends-Liga LCK haben sich KT Rolster und Dplus Kia zur Weltmeisterschaft qualifiziert.

Von vier Titelverteidigern schaffte es damit allerdings nur einer.

"In den Playoffs wurden einige unserer Schwächen aufgedeckt", sagte KT-Toplaner Kim "Kiin" Gi-in nach dem Qualifikationsspiel. "Wir haben versucht, diese so gut wie möglich zu beheben. Ich denke, wir haben uns heute in besserer Form gezeigt."

Nach Platz Eins in der regulären Sommersaison hatte KT die vorzeitige Qualifikation mit zwei Playoffs-Niederlagen gegen T1 noch verpasst. Im regionalen Finale brauchte das Team daher einen weiteren Sieg, der gegen Hanwha Life Esports aber souverän gelang. Zwar gewann der Gegner das dritte Spiel, doch KT machte den Sack im vierten Spiel zu.

Auch die letzte Chance auf die WM konnte Hanwha gegen Dplus Kia nicht nutzen. Zwar ging das Team zunächst in Führung, verlor dann aber drei Spiele in Folge und musste das bittere Aus hinnehmen. Dplus-Botlaner Kim "Deft" Hyuk-kyu, der sich 2022 mit DRX zum Weltmeister krönte, ist somit bei der WM dabei, während zwei seiner damaligen Teamkollegen mit Hanwha ausschieden.

