Rot-Weiss Essen - RB Leipzig: DFB-Pokal-Übertragung live im Free-TV und Stream

Seit 1935 ist der DFB-Pokal ein nationaler Pokalwettbewerb für die Fußballmannschaften der Männer Deutschlands. Am 16. August begann die DFB-Pokal-Saison 24/25 mit gleich drei Spielen der 1. Hauptrunde. Diese läuft bis zum 28. August, bevor dann im Herbst die zweite Runde und im Dezember das Achtelfinale folgt. Das Finale ist derzeit für den 24. Mai 2025 vorgesehen. Zu den 64 Vereinen, die im DFB-Pokal dieser Saison antreten, gehören auch RB Leipzig und Rot-Weiss Essen. Das anstehende Spiel der beiden Teams hat das Potenzial, ein aufregendes Match zu werden.

Wenn Sie diese Partie nicht verpassen möchten, aber auch keine Tickets besitzen, dann hoffen Sie wahrscheinlich auf eine Übertragung des Spiels im TV oder Stream. Ob das auch der Fall sein wird, sowie Informationen rund um den Termin und die Uhrzeit des Spiels, erfahren Sie hier in unserem Artikel.

RWE gegen RB Leipzig beim DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit des Anstoßes

Laut dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet das Spiel zwischen RasenBallsport Leipzig e. V. und Rot-Weiss Essen in der ersten Runde am Samstag, dem 17. August 2024 statt. Der Anpfiff ist für 15.30 Uhr angesetzt. Gespielt wird im Stadion an der Hafenstraße in Essen und RWE ist somit der Gastgeber des Spiels. Die Mannschaften teilen sich außerdem dieselben Vereinsfarben – Rot und Weiß.

RW Essen - RB Leipzig live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Die Rechte für die Übertragung der Spiele des DFB-Pokals 24/25 liegen hauptsächlich beim kostenpflichtigen Sender Sky. Um alle Spiele der DFB-Pokal-Entscheidung zu sehen, müssen Sie also ein Abonnement im Pay-TV in Erwägung ziehen. Mit einem Abo können Sie über Sky ab 25 Euro im Monat, die Spiele im TV oder Livestream schauen. (Stand: August 2024) Um aber die Spiele der Bundesliga sehen zu können, benötigen Sie ein weiteres Abo in Höhe von 35 Euro monatlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Senders. Die Öffentlich-Rechtlichen bieten allerdings auch eine kostenfreie Alternative. Doch der ARD und das ZDF übertragen nur 15 ausgewählte Spiele, wie das Halbfinale und Finale. Für alle anderen Spiele bieten die beiden Sender nur die Höhepunkte an. Diverse Clips zu den Highlights gibts zudem auch auf DAZN und Sport1.

Wie sieht es mit dem Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und RB Leipzig aus? Wo wird diese Begegnung in der ersten Runde übertragen? Alle, die auf eine Übertragung im Free-TV gehofft haben, werden dieses Mal enttäuscht. Diese DFB-Pokal-Begegnung wird nämlich ausschließlich auf Sky gezeigt.

Hier finden Sie die Details zum anstehenden Spiel zwischen RW Essen und RB Leipzig auf einen Blick:

Spiel: Rot-Weiss Essen - RB Leipzig, 1. Hauptrunde, DFB-Pokal-Saison 24/25

Datum: am Samstag, 17. August 2024

Uhrzeit: ab 15.30 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Stream: Sky

RWE gegen RB Leipzig im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Mannschaften

Tatsächlich haben die beiden Mannschaften noch nie gegeneinander gespielt. Es ist nicht unüblich, dass in den ersten Runden des DFB-Pokals oft Mannschaften aus verschiedenen Ligen gegeneinander antreten. So ist es auch dieses Mal der Fall, denn während RB Leipzig in der Bundesliga auf dem Feld steht, spielt die Mannschaft aus Essen in der 3. Liga. Das Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag, dem 17. August ist demnach eine Premiere für alle Beteiligten.