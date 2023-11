"Heftige Blamage": Pressestimmen zum DFB-Pokal in Saarbrücken

Der FC Bayern ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken gescheitert. Die Presse schreibt von "Sensation", "Blamage" und "Ausrutscher".

Der FC Bayern München ist im DFB-Pokal weit vor dem Finale gescheitert – gegen einen Drittligisten. Der Deutsche Rekordmeister verlor am Mittwochabend mit 1:2 (1:1) gegen den 1. FC Saarbrücken. Vor 16.000 Zuschauern im Ludwigsparkstadion traf er Thomas Müller (16.) für die Bayern, Stürmerstar Harry Kane wurde von Tuchel geschont. Patrick Sontheimer (45.+1) glich noch vor der Pause für den Drittligisten aus. In der Nachspielzeit erzielte Marcel Gaus (90.+6) dann den Siegtreffer.

Saarbrücken - FC Bayern: Pressestimmen aus Deutschland

"Eine heftige Blamage - und das kurz vor dem Bundesliga-Kracher in Dortmund: Der FC Bayern München hat sich in Saarbrücken wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Auch nicht nach Spielschluss gegenüber den mitgereisten Fans." - Kicker

"Der FC Bayern ist in der 2. Runde des DFB-Pokals sensationell ausgeschieden. Nach einer weitgehend uninspirierten Vorstellung verlor die personell arg gebeutelte Truppe von Thomas Tuchel mit 1:2 bei Drittligist 1. FC Saarbrücken." - Sport1

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Der FC Bayern München ist sensationell in der 2. DFB-Pokal-Runde am Drittligisten 1. FC Saarbrücken gescheitert." - Eurosport

"Blamage perfekt! Saarbrückens Gaus schießt Bayern raus. Der FC Bayern München ist im DFB-Pokal sensationell an Drittligist 1. FC Saarbrücken gescheitert." - Sportschau

"Ausrutscher bei der Rutschpartie und dazu neue Abwehrsorgen: Bayern München hat in der 2. Runde des DFB-Pokals mal wieder einen Albtraum-Abend erlebt." - Sky

Lesen Sie dazu auch

"Sensation im Ludwigsparkstadion! Lange sieht es nach Verlängerung aus, die Bayern kontrollieren die Partie. Doch dann trifft noch einmal der Außenseiter aus Saarbrücken. Der Jubel kennt keine Grenzen." Frankfurter Allgemeine Zeitung

"So eine Niederlage hat München seit 23 Jahren nicht gesehen. Der FC Bayern hat im DFB-Pokal eine historische Pleite erlebt. Trainer Thomas Tuchel wirkte konsterniert." - Spiegel

"Der DFB-Pokal wird für den FC Bayern zum Alptraumwettbewerb. Wieder einmal fliegen die Münchner viel zu früh raus – gemessen an ihren eigenen Ansprüchen. In Saarbrücken erlebt die Mannschaft von Thomas Tuchel ein Drama, das niemand mehr für möglich gehalten hatte." - n.tv

"Der Rekordpokalsieger (20 Titel) kann es einfach nicht mehr. Letzte Saison im Viertelfinale im ersten Spiel unter Thomas Tuchel raus gegen Freiburg, davor zweifach in der 2. Runde blamiert (0:5 in Gladbach, 7:8 i.E. in Kiel)." - Bild

"Die Pokal-Sensation ist gelungen. Der deutsche Fußballrekordmeister FC Bayern München scheidet in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal aus." - Bayerischer Rundfunk

Internationale Pressestimmen zum DFB-Pokalspiel in Saarbrücken

"Überraschung im DFB-Pokal. Bayern München ist nach einer 1:2-Niederlage gegen das bescheidene Saarbrücken aus der dritten deutschen Liga ausgeschieden." - Marca (Spanien)

"Bayern-Albtraum: Aus im Pokal im Achtelfinale gegen Saarbrücken. Die Bayern wurden in der 96. Minute von der Drittserienmannschaft kalt gemacht." Gazzetta dello Sport (Italien)

"Der Drittligist Saarbrücken überwältigte den Bundesliga-Meister Bayern München am Mittwoch mit 2:1 und sicherte sich in letzter Minute den Siegtreffer, wodurch er in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal ausschied." - Daily Mail (England)