16:13 Uhr

Augsburger Segler Philipp Autenrieth wird Weltmeister

An der Seite der Hamburgerin Luise Wanser hat der Augsburger Philipp Autenrieth die Weltmeisterschaft in den 470-Jollen gewonnen.

Plus Damit hatten selbst die Segel-Experten nicht gerechnet: der Augsburger Vorschoter Philipp Autenrieth gewinnt in Israel an der Seite von Luise Wanser aus Hamburg vorzeitig den WM-Titel.

Von Volker Göbner

Schon vor dem abschließenden Medal Race haben Luise Wanser (Hamburg) und ihr Augsburger Vorschoter Philipp Autenrieth die Weltmeisterschaft der olympischen 470er-Jollen in Sdot Yam in Israel gewonnen. Vom ersten Tag an lag die Crew in Führung, hielt sich die ganze Woche an der Spitze.

