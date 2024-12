Die Tournee für die Frauen lässt noch auf sich warten

Ihr Dauergrinsen ist nicht aufgesetzt. Katharina Schmid, vielen noch besser bekannt unter ihrem Geburtsnamen Althaus, zeigt sich seit Wochen bei öffentlichen Auftritten sowie auf ihren Social-Media-Kanälen tiefenentspannt und fröhlich. Es läuft wieder richtig gut bei der 28-jährigen Skispringerin aus Oberstdorferin. Nach ihren glanzvollen drei Weltmeistertiteln bei den Titelkämpfen im slowenischen Planica 2023 hatte Schmid in der vergangenen Saison einen sportlichen und mentalen Durchhänger. Im vergangenen Sommer hat sie sich eine längere Auszeit gegönnt und fand auf der zweieinhalbwöchigen Reise mit ihrem Ehemann Patrick nach Mexiko fast mehr Antworten, als sie sich Fragen im Vorfeld überlegt hatte. Wie geht’s weiter? Hab’ ich überhaupt noch Lust und Energie? Was würde ein Karriere-Ende jetzt bedeuten?

All diese tief in ihr schlummernden Zweifel waren mit einem Schlag weg, als sie von ihrer Reise zurückgekehrt war – und die ersten Gespräche mit ihrem neuen Trainer Heinz Kuttin geführt hatte. Heute sagt die Frau, die nach fünf Einzel-Weltcups mit drei ersten und zwei zweiten Plätzen mit dem Gelben Trikot der Weltcup-Führenden zur ersten Station der Two-Nights-Tour nach Garmisch-Partenkirchen fährt: „Ich habe Heinz nach meinem Urlaub gesagt, dass ich gerne Vollgas geben und alles dafür tun würde, dass ich wieder vorne mitspringen kann. Und ja, wir haben daran gearbeitet und ich bin froh, dass alles so aufgegangen ist.“

Katharina Schmid: Comeback mit einem Lächeln in Oberstdorf

Ähnlich wie Pius Paschke muss nun auch Katharina Schmid die Bürde des Favoriten tragen. Wobei für Schmid und die weltbesten Skispringerinnen eben nicht eine Vierschanzentournee ansteht, sondern eben nur die Two-Nights-Tour, eine Mini-Veranstaltungsserie um den Jahreswechsel in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Schmid sagt: „Ich freue mich riesig. Daheim zu springen, ist immer etwas Besonderes – wenn Freunde und Familie unten im Auslauf stehen.“ Und dann kommt sie ungefragt zu dem Thema, das seit Jahren ein brennendes ist: eine gleichberechtigte Vierschanzentournee für Frauen, parallel zu den Männern. Schmid formuliert neutral: „Natürlich ist die Two-Nights-Tour nur eine halbe Vierschanzentournee. Aber ich sehe das Glas eher halb voll als halb leer.“ In ihrer jetzigen sehr komfortablen Situation verspüre sie aber „keine Lust, sich überhaupt über irgendetwas aufzuregen.“

Das war auch schon anders: „Jahrelang“, so sagte Schmid kürzlich, „war ich da sehr hartnäckig und hab’ auch viel Radau gemacht in den Medien, dass wir die Vierschanzentournee wollen.“ Jetzt möchte sich die Oberstdorferin hauptsächlich aufs Sportliche konzentrieren. Schmids Kollegin Selina Freitag war am Rande des Weltcups in Engelberg forscher: „Ich würde auch morgens um 7 Uhr springen. Hauptsache, wir kriegen diese Vierschanzentournee.“

Die Two-Nights-Tour: Ein Schritt vorwärts für Skispringerinnen

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel hat den Frauen jetzt wieder Hoffnung gemacht. Eine Arbeitsgruppe aus beiden Verbänden sowie den vier Tournee-Orten hätten kürzlich ein klares Bekenntnis für die Frauen-Tournee abgegeben. Aber noch fehle in Innsbruck ein Flutlicht, um den Frauen zu ermöglichen, jeweils am Qualifikations-Tag der Männer ihr Können vor großem Publikum unter Beweis zu stellen.

Der Zeitplan der Two-Nights-Tour:

Garmisch-Partenkirchen: Montag, 30. Dezember, 17.30 Uhr Qualifikation. – Dienstag, 31. Dezember, 16.20 Uhr 1. Wettkampf mit zwei Durchgängen.

Oberstdorf: Mittwoch, 1. Januar, 14.45 Uhr Qualifikation, 16.15 Uhr 2. Wettkampf mit zwei Durchgängen.