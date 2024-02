Skispringer Janne Ahonen: Wenn der Abschied so richtig schwerfällt

Plus Schon mehrfach hat Janne Ahonen seine Karriere beendet, schon mehrfach hat er auch sein Comeback gefeiert. Weil ihn eine Sehnsucht die ganze Karriere quälte.

Manchmal braucht es mehrere Anläufe. Was richtig gut werden soll, kann nicht auf einen Schlag und sofort entschieden werden. Gerade wenn es um eine Sache geht, die so viel Spaß macht. Janne Ahonen war ein leidenschaftlicher Skispringer – und ist es noch immer. Viele Jahre ist er durch die Lüfte geflogen, auf der Jagd nach Triumphen. 46 Jahre ist der Finne mittlerweile alt, noch immer treibt ihn die Lust nach dem Kick um. Dabei hat er doch schon mehrfach seine Karriere beendet. Aber wirklich endgültig?

Fünf Siege bei der Vierschanzentournee, fünf Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, zwei olympische Silbermedaillen mit dem Team – die Pokale und Plakaten reichten längst, um einen großen Schrank im heimischen Wohnzimmer zu füllen. Und doch fühlte sich der Schritt runter von den Schanzen, vor allem, wenn er endgültig sein soll, nie so richtig an. Auch wenn Ahonen mehrmals das Karriereende verkündet hat. Letztmals 2018. Für einen wie ihn wurde das Wort Comeback quasi erfunden.