Skispringer mit Höhenangst: Mutig ist, wer sich seiner Angst stellt

Wissen Sie, was sich hinter Hippopotomonstrosesquipedaliophobie verbirgt? Allein dieses Wort zu lesen, kann einen schaudern lassen. Spätestens beim dritten Mal ist die Zunge verknotet, der Versprecher vorprogrammiert. Die letzten beiden Silben verraten, dass es sich um keine angenehme Angelegenheit handelt. Tatsächlich wird mit Hippopotomonstrosesquipedaliophobie – natürlich ausgedehnt auf 35 Buchstaben – die Angst vor langen Wörtern beschrieben.

Ein ferner Verwandter ist die Metrophobie, die Angst vor Gedichten. Gemeint ist damit nicht die natürliche Abneigung, die jeder Gymnasiast entwickelt. Goethe, Schiller oder Heine lassen es einem regelrecht eiskalt den Rücken hinunterlaufen. Gesellt sich noch Logophobie (Angst, öffentlich zu sprechen) hinzu, ist das ziemlich Furcht einflößend. Geisterbahnbetreiber, Horrorfilmproduzenten oder AfD-Politiker mögen in Ängsten ein Geschäftsmodell erkennen. Wer sich fürchtet, sollte indes einen anderen Weg zu Lohn und Brot finden.

Beim Skifliegen werden Weite von bis zu 250 Meter erreicht

Ganz und gar nicht im Verdacht, ängstlich zu sein, stehen Skispringer. Sich von gigantischen Schanzen in die Tiefe hinabzustürzen, gegen die Gesetze der Schwerkraft anzukämpfen und ohne Hilfsmittel – norwegische Anzüge mal ausgenommen – hunderte Meter zu schweben, ist ziemlich waghalsig. Philipp Raimund ist einer dieser verrückten Kerle, die das Risiko lieben. Wobei, eine Sache gibt es dann doch, mit der der 24-jährige WM-Sechste aus Oberstdorf nicht so richtig klarkommt. Hunde? Spinnen? Schlangen? Falsch. Mit Höhe. Kein Scherz: Raimund leidet unter Höhenangst. Zu 95 Prozent habe er das im Griff, meint er. Mitunter verliere er allerdings, vorwiegend beim Skifliegen mit Weiten bis zu 250 Metern, für anderthalb Sekunden die Kontrolle. Beim Weltcup-Finale in Planica startet Raimund daher nicht.

Mit Brettern an den Füßen fliegen und gleichzeitiger Kontrollverlust – keine ideale Kombination. Was kommt als Nächstes? Schwimmer mit Angst vor Wasser? Formel-1-Pilot mit Angst vor dem Autofahren? Torhüter mit Angst vor Bällen? Fans aus Nürnberg oder Bielefeld mit Angst vor Abstiegen?

Womöglich ist Raimund aber auch ziemlich mutig. Stellt sich seiner Angst. Na gut. Hippopotomonstroses....