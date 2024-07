Kleine Zimmer, große Träume – so wohnt es sich im Olympischen Dorf

Der Weltmeister im Trampolinspringen, Fabian Vogel, ist gerade angekommen, da gibt es ein großes Hallo vor dem deutschen Quartier. Eine Abordnung aus Teamkollegen vor der Tür klatscht, jubelt und herzt den Neuankömmling bei seiner Ankunft im Olympischen Dorf. „So wird jeder Sportler begrüßt, der neu einzieht“, erklärt Pressesprecher Schirp das Begrüßungsritual im „Team D“. Vogel wird nach dem herzlichen Empfang eines der 97 Appartements mit 471 Betten in jenem eindrucksvoll aufragenden Betongebäude an der Seine beziehen, das sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) im Vorfeld der Spiele in Paris ausgesucht hat.

Andrea Bogenreuther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Paris Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutscher Olympischer Sportbund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis