Tennis-Doppel Krawietz/Pütz scheidet im Viertelfinale aus

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz muss die Hoffnungen auf eine Medaille bei den Sommerspielen in Frankreich aufgeben. Im olympischen Tennis-Wettbewerb verlor das Davis-Cup-Duo nach gewonnenem ersten Satz im Viertelfinale am Ende mit 6:3, 1:6, 5:10 gegen die Tschechen Tomas Machac und Adam Pavlasek. Der entscheidende dritte Durchgang wurde als Match-Tiebreak gespielt. Krawietz und Pütz waren in Paris an Position zwei gesetzt.

Machac hatte gemeinsam mit Katerina Siniakova bereits das deutsche Mixed-Duo Alexander Zverev und Laura Siegemund besiegt. Im Einzel verlor Machac gegen Zverev.