Darts WM Finale: Wann? Termin, Uhrzeit, Beginn, Zeit & Start Sonstige Sportarten

Darts WM Finale: Wann? Sets, Termin, Uhrzeit, Beginn, Zeit & Start: Das Finale der Darts Weltmeisterschaft findet natürlich in Ally Pally in London statt. Beginn ist am 1.1.2019 um 21 Uhr, während das Halbfinale noch um 20.30 Uhr und die Abendspiele zuvor um 20 Uhr begannen. Fans werden den Start des Finals nicht verpassen, treffen doch Michael van Gerwen (MVG) und Michael Smith aufeinander. Zudem informieren wir zu allen Infos rund um Übertragung live in TV, Fernsehen und Live-Stream.

Das waren die Viertelfinal-Begegnungen:

Nathan Aspinall - Michael Smith Gary Anderson - Michael van Gerwen



Finale der Darts Weltmeisterschaft mit Michael Smith und Michael van Gerwen



Michael Smith setzte sich am Sonntagabend im Halbfinale gegen Michael Smith mit 6:3 Sets durch und steht nun im Finale. Am Ende war es eine deutliche Angelegenheit, auch wenn das Duell zunächst äußerst spannend war.

Michael van Gerwen (MVG) setzte sich in einer spannungsarmen und einseitigen Partie gegen Gary Anderson klar mit 6:1 durch und zog am späten Sonntagabend ins Finale der Darts WM 2018/2019 ein. Während van Gerwen wie eine Maschine traf, kam Anderson nie richtig ins Spiel. Die Einseitigkeit merkte man auch der Stimmung in Ally Pally (London) an, die früh und ungewohnt verebbte. Das Finale der Darts WM lautet also: Michael van Gerwen (Mighty Mike) vs. Michael Smith.

Darts WM Finale: Wann? Termin, Uhrzeit, Beginn, Zeit & Start

Michael van Gerwen vs Miachel Smith, 21 Uhr in Ally Pally in London



Wie bereits erwähnt, hat das Finale der Darts WM eine andere Start-Zeit als die Duelle zuvor. Wie lange das Finale dauert und wann es zu welcher Uhrzeit endet, ist nicht abzusehen – je nachdem wie hart umkämpft die Partie ist.

Darts WM Finale live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream

Das Finale der Darts WM 2018/2019 wird wie schon die gesamte Weltmeisterschaft live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Sport1 zeigt die Darts WM live in TV und Fernsehen sowie online im Live-Stream. Auch das Online-Streaming-Portal DAZN überträgt das Finale live ins Web im Live-Stream.

Darts WM Sets: Finale im best of 13 sets Modus

Im Finale wird der Modus Best of 13 Sets gespielt. Dies bedeutet, dass 7 Sets gewonnen werden müssen, um das Finale zu gewinnen. Im Halbfinale war es noch best of 11 Sets, im Viertelfinale best of 9 Sets. Zuvor wurde im Modus best of 7 Sets und best of 5 Sets gespielt.

Beim meist beachteten Darts-Turnier des Planeten sind viele Top-Favoriten bereits früh gescheitert. Peter Wright (Schottland) schied genauso in seinem ersten Duell aus wie der Holländer Raymond van Barneveld und Simon Whitlock aus Australien. Auch Weltmeister Rob Cross und Europa-Meister James Wade (England) konnten den Erwartungen nicht gerecht werden. (stni)



