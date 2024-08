Basketball bei Olympia 2024: Zeitplan, Termine und Übertragung

Im Juli beginnen die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Die französische Hauptstadt fungiert dabei bereits zum dritten Mal als Gastgeber. In diesem Jahr lautet das Motto von Olympia 2024 "Games Wide Open" - dem Veranstalter zufolge soll es für Inklusion, Gleichheit und Verantwortung stehen. Eine der Disziplinen bei Olympia 2024 ist Basketball. Für die Herren gehört es seit den XI. Olympischen Sommerspielen in Berlin 1936 zu den olympischen Sportarten, für die Damen hingegen erst seit den XXI. Olympischen Sommerspielen in Montreal 1976.

Wie sieht der Zeitplan vom Basketball bei Olympia 2024 aus? Wo und wann werden die verschiedenen Wettkampfrunden live im TV und Stream übertragen? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

Basketball: Zeitplan und Termine der Wettkämpfe bei Olympia 2024 in Paris

Laut dem Zeitplan von Olympia 2024 sollen vom 27. Juli bis zum 11. August 2024 insgesamt vier Wettbewerbe im Basketball ausgetragen werden. Für beide Geschlechter gibt es jeweils ein klassisches Mannschaftsturnier sowie ein Turnier in der 3x3-Variante. Die Vorrundenspiele der klassischen Mannschaftsturniere werden nicht in Paris, sondern im Stade Pierre-Mauroy in Lille ausgetragen. Ab dem Viertelfinale wird dann in der Bercy Arena in der französischen Metropole an der Seine gespielt. Das Finale der Herren soll am 10. August 2024 über die Bühne gehen, das der Frauen einen Tag später, nämlich am 11. August.

Hier finden Sie alle angekündigten Termine im Zeitplan der klassischen Mannschaftsturniere beim Basketball auf einen Blick:

Samstag, 27. Juli 2024

11 Uhr: Vorrunde Herren

13.30 Uhr: Vorrunde Herren

17.15 Uhr: Vorrunde Herren

21 Uhr: Vorrunde Herren

Sonntag, 28. Juli 2024

11 Uhr: Vorrunde Herren

13.30 Uhr: Vorrunde Damen

17.15 Uhr: Vorrunde Herren

21 Uhr: Vorrunde Damen

Montag, 29. Juli 2024

11 Uhr: Vorrunde Damen

13.30 Uhr: Vorrunde Damen

17.15 Uhr: Vorrunde Damen

21 Uhr: Vorrunde Damen

Dienstag, 30. Juli 2024

11 Uhr: Vorrunde Herren

13.30 Uhr: Vorrunde Herren

17.15 Uhr: Vorrunde Herren

21 Uhr: Vorrunde Herren

Mittwoch, 31. Juli 2024

11 Uhr: Vorrunde Damen

13.30 Uhr: Vorrunde Damen

17.15 Uhr: Vorrunde Herren

21 Uhr: Vorrunde Herren

Donnerstag, 1. August 2024

11 Uhr: Vorrunde Damen

13.30 Uhr: Vorrunde Damen

17.15 Uhr: Vorrunde Damen

21 Uhr: Vorrunde Damen

Freitag, 2. August 2024

11 Uhr: Vorrunde Herren

13.30 Uhr: Vorrunde Herren

17.15 Uhr: Vorrunde Herren

21 Uhr: Vorrunde Herren

Samstag, 3. August 2024

11 Uhr: Vorrunde Damen

13.30 Uhr: Vorrunde Damen

17.15 Uhr: Vorrunde Herren

21 Uhr: Vorrunde Herren

Sonntag, 4. August 2024

11 Uhr: Vorrunde Damen

13.30 Uhr: Vorrunde Damen

17.15 Uhr: Vorrunde Damen

21 Uhr: Vorrunde Damen

Dienstag, 6. August 2024

11 Uhr: Viertelfinale Herren

14.30 Uhr: Viertelfinale Herren

18 Uhr: Viertelfinale Herren

21.30 Uhr: Viertelfinale Herren

Mittwoch, 7. August 2024

11 Uhr: Viertelfinale Damen

14.30 Uhr: Viertelfinale Damen

18 Uhr: Viertelfinale Damen

21.30 Uhr: Viertelfinale Damen

Donnerstag, 8. August 2024

17.30 Uhr: Halbfinale Herren

21 Uhr: Halbfinale Herren

Freitag, 9. August 2024

17.30 Uhr: Halbfinale Damen

21 Uhr: Halbfinale Damen

Samstag, 10. August 2024

11 Uhr: Spiel um Platz 3 Herren

21.30 Uhr: Finale Herren

Sonntag, 11. August 2024

11.30 Uhr: Spiel um Platz 3 Damen

15.30 Uhr: Finale Damen

Olympia 2024: Übertragung vom Basketball im Free-TV

In Deutschland ist die Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 schon länger geregelt: Die Hauptrechte liegen bei Warner Bros. Discovery, dementsprechend wird der Sender Eurosport 1 alle Wettkämpfe im Free-TV übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten ARD und ZDF haben allerdings Sublizenzen von Warner Bros. Discovery erworben und können damit die folgenden Wettkämpfe im Free-TV zeigen:

Samstag, 27. Juli 2024: Vorrunde Männer Deutschland vs. Japan (13.30) in der ARD

Sonntag, 28. Juli 2024: Vorrunde Gruppe C Männer Serbien vs. USA (17.15 Uhr) im ZDF

Sonntag, 28. Juli 2024: Vorrunde Frauen und Männer im ZDF

Montag, 29. Juli 2024: Vorrunde Männer USA Südsudan in der ARD

Dienstag, 30. Juli 2024: Vorrunde Gruppe B Männer Deutschland vs. NN (21 Uhr) im ZDF

Donnerstag, 1. August 2024: Vorrunde Gruppe C Frauen Japan vs. Deutschland (ab 11 Uhr) im ZDF

Donnerstag, 1. August 2024: Vorrunde Frauen Belgien vs. USA im ZDF

Freitag, 2. August 2024: Vorrunde Männer Frankreich vs. Deutschland (21 Uhr)in der ARD

Samstag, 3. August 2024: Vorrunde Männer Serbien vs. Südsudan im ZDF

Sonntag, 4. August 2024: Vorrunde Frauen Deutschland vs. USA (17.15 Uhr)in der ARD

Dienstag, 6. August 2024: Viertelfinale Männer (11 Uhr) in der ARD

Dienstag, 6. August 2024: Viertelfinale Männer (14.30 Uhr) in der ARD

Dienstag, 6. August 2024: Viertelfinale Männer (18 Uhr) in der ARD

Dienstag, 6. August 2024: Viertelfinale Männer (21.30 Uhr) in der ARD

Donnerstag, 8. August 2024: Halbfinale Männer (17.30 Uhr) in der ARD

Donnerstag, 8. August 2024: Halbfinale Männer (21 Uhr) in der ARD

Freitag, 9. August 2024: Halbfinale Frauen im ZDF

Samstag, 10. August 2024: Spiel um Bronze Männer (11 Uhr) in der ARD

Samstag, 10. August 2024: Finale Männer (21.30 Uhr) in der ARD

Sonntag, 11. August 2024: Spiel um Bronze Frauen (11.30 Uhr) im ZDF

Sonntag, 11. August 2024: Finale Frauen (15.30 Uhr) im ZDF

Übertragung vom Basketball im Livestream

Es besteht die Möglichkeit, alle Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele 2024 im Livestream auf Discovery+ zu sehen. Dazu gehören natürlich auch die Wettbewerbe im Basketball. Dafür benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Die werbefreie Variante eines solchen kostet aktuell 5,99 Euro im Monat. Der Anbieter bietet zudem auch eine werbeunterstützende Variante für 3,99 Euro im Monat an.

Darüber hinaus bieten aber auch die Öffentlich-Rechtlichen Sender einige Spiele im Livestream an. Zum einen wird das gesamte Programm, das die Sender im linearen TV ausstrahlen, auch online übertragen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch zusätzliche Livestreams für alle Wettkämpfe, die es nicht in linearen Fernsehprogramm geschafft haben. Darunter sind:

Basketball bei Olympia 2024: Die Siegerteams 2021 in Tokio

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio, welche aufgrund der Corona-Pandemie erst im Jahr 2021 stattfinden konnten, ging die Goldmedaille im klassischen Basketball-Mannschaftsturnier der Herren an die Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten. Auch die US-amerikanischen Frauen glänzten mit starken Leistungen und holten die Goldmedaille - die USA landeten damit einen Doppelsieg.