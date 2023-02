Deutscher Profi-Basketballer Mubarak Salami stirbt bei Autounfall

Der deutsche Basketball trauert um Mubarak Salami. Der Hamburger wurde nur 26 Jahre alt. Er kam bei einem Autounfall ums Leben.

Der Basketballer Mubarak Salami von Drittligist Dragons Rhöndorf ist bei einem Autounfall gestorben. Er ist am Samstag bei Bad Fallingbostel auf der Autobahn A7 mit einem Transporter kollidiert, auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen, wie Bild und Hamburger Abendblatt übereinstimmend berichten. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde dabei schwer verletzt.

Salami führte den Eimsbütteler Turnverein (ETV) in die 3. Liga. Angebote von höherklassigen Klubs soll der Hamburger abgelehnt haben. Er wurde nur 26 Jahre alt. Er hinterlässt sechs Geschwister, für die Salami laut Medienberichten eine wichtige Bezugsperson war.

Vereine trauern nach Autounfall um Basketballer Mubarak Salami

„Die Dragons Rhöndorf stehen in stiller Trauer an der Seite der Angehörigen von Mubarak Salami und werden das Gedenken an den Menschen und Basketballer Mubarak Salami stets im Herzen tragen“, zitiert Bild Salamis Klub Dragons Rhöndorf. Sükran Gencay, die ehemalige Trainerin des Basketballers beim ETV, sagte laut Hamburger Morgenpost: "Mein Herz ist gebrochen. Ich habe einfach keine Worte." Auch der diesjährige Basketball-Pokalsieger FC Bayern Basketball kondolierte: „Gemeinsam mit Basketball-Deutschland trauern wir um Mubarak Salami.“ (AZ)