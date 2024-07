Wimbledon 2024: Termine, Zeitplan und alle Infos zum Grand-Slam-Turnier

Wimbledon ist das älteste und nach einhelliger Meinung aller Experten auch das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Es wurde 1877 gegründet und findet jährlich in London statt. Im Tenniskalender ist es das dritte von insgesamt vier Grand-Slam-Turnieren, es findet jedes Jahr nach den Australian und den French Open statt, im Anschluss laufen dann noch die US Open. Der Wettkampf wird auf Rasenplätzen im All England Lawn Tennis and Croquet Club gespielt. Das Turnier dauert zwei Wochen und beginnt jeweils Ende Juni oder Anfang Juli. Traditionen wie der strikte weiße Dresscode und der Verzehr von Erdbeeren mit Sahne sind charakteristisch.

Wann war der Auftakt in diesem Jahr? Für welchen Zeitraum ist das Turnier terminiert und wie gestaltet sich der Spielplan? Wir liefern Ihnen hier alle wichtigen Informationen zum bedeutendsten Tennis-Turnier der Welt.

Wimbledon 2024: Qualifikation und Start der 137. Auflage

Traditionell findet Wimbledon in den Sommermonaten Juni beziehungsweise Juli statt. Dieses Jahr war der Auftakt laut Zeitplan der Grand-Slam-Turniere am Montag, 1. Juli 2024 mit der ersten Runde der Damen- und Herren-Einzel, der letzte Spieltag ist Sonntag, 14. Juli. Davor fand noch die Qualifikationsphase statt - vom 24. bis 27. Juni 2024.

Wer keine Chance hat, das Turnier vor Ort zu verfolgen, kann auf die Übertragung von Wimbledon 2024 live im TV und Stream vertrauen. Die läuft in diesem Jahr bei Amazon Prime Video.

Montag, 1. Juli 2024, markierte den Auftakt der 137. Wimbledon Championships. Am 14. Juli 2024 endet dann das Turnier mit dem Finale der Herren. Zur Übersicht stellen wir Ihnen die wichtigsten Informationen rund um den Termin und die Austragung kurz vor:

Grand-Slam-Turnier: 136. Wimbledon Championships

Untergrund: Rasen

Start: Montag, 1. Juli 2024

Ende: Sonntag, 14. Juli 2024

Austragungsort: All England Club , Church Road in London (Wimbledon)

Für die Übertragung von Wimbledon ist in diesem Jahr übrigens Amazon Prime Video verantwortlich.

Der Spielplan des Tennisturniers Wimbledon 2024

Das Grand-Slam-Turnier Wimbledon wird also zwischen dem 1. Juli und dem 14. Juli 2024 gespielt. Die folgende Übersicht basiert auf dem offiziellen Spielplan der Wimbledon Championships.

Wimbledon 2024: Dies sind die deutschen Teilnehmerinnen & Teilnehmer

Diese Athleten und Athletinnen aus Deutschland werden im Hauptfeld in das Geschehen eingreifen:

Männer:

Frauen:

Wimbledon 2024: Das sind die Rekordsieger des Grand-Slam-Turniers - und wer hat 2023 gewonnen?

Bei den Männern hält im Moment der Schweizer Roger Federer den Rekord für die meisten Wimbledon-Siege. Insgesamt kommt die Tennis-Legende auf acht Siege.

Im vergangenen Jahr hat der Spanier Carlos Alcaraz das Herren-Endspiel des Rasenklassikers von Wimbledon gegen den serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic gewonnen. Bei den Damen triumphierte eine Außenseiterin: Die Tschechin Marketa Vondrousova schlug die Tunesierin Ons Jabeur. Jabeur war vor dem Spiel an Rang sechs der Weltrangliste gesetzt, Vondrousova ging sogar ungesetzt in das Finale. Sie gewann in zwei Sätzen und durfte schon nach einer Stunde und 19 Minuten ihren ersten Grand-Slam-Triumph feiern.