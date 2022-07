Extremsport – trotz Risiken und Angst bleibt die Leidenschaft

Plus Besonders hoch, besonders schnell, besonders tief – Extremsport birgt Gefahren. Sind die Sportler also völlig furchtlos oder haben sie gelernt, mit der Angst umzugehen?

Manche Menschen bekommen schon Angst, wenn sie vom Balkon im dritten Stockwerk nach unten schauen. Schwindel, verschwitzte Hände – schnell wieder rein! Andere sind mutiger. Sie trauen sich, mit einem Fallschirm zu springen oder setzen sich in Fahrzeuge, um mit hunderten Stundenkilometern durch die Gegend zu heizen. Und wieder andere balancieren hunderte Meter über Abgründe und steigen auf die höchsten Berge – scheinbar völlig furchtlos.