Daniel Siegmund: „Eine neue Halle würde Augsburg gut tun“

Herr Siegmund, warum hat die Siegmund Group den Post-Sport-Campus gekauft?

DANIEL SIEGMUND: Um das zu beantworten, hole ich ein wenig aus, um die Anfänge unseres Engagements im Sport aufzuzeigen. Unser Sportsponsoring begann beim FC Augsburg, wo wir anfangs Business-Seats hatten. Da haben wir einen ersten Eindruck davon bekommen, wie die Leidenschaft für Sport Menschen zusammenführen kann, die sich sonst wahrscheinlich gar nicht begegnen würden. Wir haben dann entschieden, dass wir das nutzen wollen, um uns als Unternehmen bekannter zu machen. Der frei gewordene Ärmel beim FCA war dafür die perfekte Gelegenheit.

Wie kann man das als Unternehmen messen, das Schweißtische verkauft?

SIEGMUND: Das Messen in reinen Zahlen ist schwer. Aber wir bekamen schnell positives Feedback von ganz verschiedenen Seiten. Geschäftspartner sprachen uns an und plötzlich hatte man neben der rein geschäftlichen Verbindung mit dem Fußball ein weiteres gemeinsames Thema, mit dem man noch enger miteinander in Kontakt kommt. Auch bei der Mitarbeitergewinnung kann Sportsponsoring helfen. Wir stehen da in Konkurrenz zu großen Namen, aber durch unsere Präsenz im Sport haben die Leute das Gefühl, sie kennen uns und dann ist man auch als möglicher Arbeitgeber interessant.

Das war der Einstieg. Dann kamen die Augsburger Panther.

SIEGMUND: Was im Fußball funktioniert, klappt auch im Eishockey. Und wir haben damit einen anderen positiven Aspekt von Sponsoring weiter ausgebaut: die Bindung der eigenen Mitarbeiter ans Unternehmen. Wir gehen bis heute regelmäßig mit der Belegschaft zu Heimspielen der Panther und des FCA – das verbindet.

Wie entstand die Partnerschaft mit dem FC Bayern Basketball (FCBB)?

SIEGMUND: Die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern bot uns zwei wesentliche zusätzliche Aspekte: erstens die Gelegenheit, uns im Sponsoring internationaler aufzustellen. 70 Prozent unseres Umsatzes machen wir außerhalb Deutschlands. Der FCBB spielt in der EuroLeague zusammen mit Vereinen aus vielen Ländern, in denen wir gute Geschäftsbeziehungen pflegen. Und zweitens die Verbindung mit einer starken bayerischen Marke, die uns hilft, unsere Bayern-Identität international zu untermauern. Da ist der Weg zum FC Bayern als eine der wertvollsten Marken im Sport nicht weit.

Und dann?

SIEGMUND: Wir haben Kontakt aufgenommen und in den Gesprächen kam das Thema FC Bayern Basketball auf. Das war für uns zwar eine neue Sportart und ein neues Thema, aber durchaus reizvoll. Auch hier ergab sich eine einmalige Gelegenheit, denn der bisherige Hauptsponsor hat sein Engagement kurzfristig beendet und das wichtigste Recht war frei geworden. Wir waren in Versuchung gekommen.

Was war ausschlaggebend?

SIEGMUND: Unsere Abwägungen waren schon recht weit fortgeschritten, als sich Uli Hoeneß bei uns meldete. Er hat uns geschildert, welche ambitionierten Ziele im Verein vorangetrieben werden. Die Zukunftsvision hat uns gefallen, weil wir da viel von unserer eigenen Unternehmens-DNA wiedererkennen. Und dann war die Entscheidung getroffen, dass die Bernd Siegmund GmbH Hauptsponsor des FCBB wird. Das hätten wir einige Wochen vorher selbst nicht für möglich gehalten.

Icon vergrößern Hauptsponsor Daniel Siegmund feiert mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß (links) und Vereinspräsident Herbert Hainer (rechts) die deutsche Meisterschaft mit den Basketballern des FC Bayern München. Foto: Kolbert-press Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hauptsponsor Daniel Siegmund feiert mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß (links) und Vereinspräsident Herbert Hainer (rechts) die deutsche Meisterschaft mit den Basketballern des FC Bayern München. Foto: Kolbert-press

Wie sind die Erfahrungen?

SIEGMUND: Positiv. Wir haben einen neuen Zugang zu internationalen Märkten bekommen. Basketball ist in Deutschland voll im Aufwind, wir sind nicht umsonst Welt- und Europameister. Aber in anderen Ländern ist der Basketballsport (noch) viel größer. Gemeinsam ein wichtiges Spiel mit Gästen aus Serbien, Litauen, der Türkei oder Griechenland zu verfolgen, ist etwas Besonderes. Man ist sportlicher Rivale, aber auch Freund, weil man dieses hochemotionale Erlebnis ermöglicht hat. Das schweißt zusammen. Was zudem beim Basketball sehr auffällig ist: Man ist sehr nah dran und schnell Teil der deutschen Basketball-Familie. Und die hat ein Ziel: den deutschen Basketball voranbringen.

Das wollen Sie auf der lokalen Ebene mit der BG Leitershofen/Stadtbergen auch.

SIEGMUND: Das stimmt. Da sind wir vor eineinhalb Jahren bei den Hessing Kangaroos dazugestoßen. Unser Engagement ist dort mit Anteilen an der Betreibergesellschaft verknüpft. Dazu hat man nicht so oft die Möglichkeit. Ich habe mir den Betrieb angeschaut und es hat sich angedeutet, dass wir nicht nur mit einem Sponsoring, sondern auch unternehmerisch helfen können.

Wie meinen Sie das?

SIEGMUND: Ein großes Problem waren zum Beispiel die Trainingszeiten in der Mehrzweckhalle in Stadtbergen. Das ist keine Kritik an der Stadt, die das Projekt unterstützt, wo es nur geht. Wenn die Profi-Basketballer aufgrund der sehr hohen Auslastung der Halle nur spät abends trainieren können, haben sie gegenüber der Konkurrenz einen großen Nachteil. Dafür wollten wir eine Lösung finden und die Trainingsbedingungen auf Top-Niveau bringen.

Darum haben Sie den Sport-Campus des Post SV gekauft?

SIEGMUND: Der Kaufvertrag ist unterschrieben, aber wir sind noch nicht der Eigentümer. Das dauert bei einem Insolvenzverfahren, bei dem viele Akteure beteiligt sind, einfach. Wahrscheinlich können wir am 1. November oder 1. Dezember unseren Betrieb starten.

Dass diese Sport-Immobilie zum Verkauf stand, war eine Riesen-Chance, oder?

SIEGMUND: In der Tat. Allein die Lage ist perfekt. Zwischen der Halle in Stadtbergen und dem Sport-Campus liegen zehn Minuten Fußweg. Meine Idee war es, eine Heimat für die Kangaroos zu schaffen. Wir hatten bisher keine repräsentative Geschäftsstelle. Jetzt gibt es Büros, eine Trainingshalle, Gastronomie, Fitness-Studio – alles modern und in gutem Zustand. Wenn beispielsweise neue Spieler, Gäste oder Mitarbeiter durch das Gebäude geführt werden, spürt man, dass sie schnell ankommen und sich wohlfühlen.

Icon vergrößern Die Siegmund GmbH hat den Post SV-Campus gekauft. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Siegmund GmbH hat den Post SV-Campus gekauft. Foto: Marcus Merk

Wie sieht das praktisch aus, zum Beispiel im Profibereich?

SIEGMUND: Die Profis trainieren vormittags, dann gehen sie ins Fitnessstudio, dann essen sie was und das machen sie alles an einem Ort. Für die Spieler ist das wichtig.

Was bedeutet das für die Jugend?

SIEGMUND: Jetzt können wir die Akademie für die Jugend richtig aufbauen. Das ist ein langfristiges Projekt. Wir müssen es Schritt für Schritt angehen und ein Konzept finden, wie das in Zukunft gestaltet werden kann. Da gibt es bereits verheißungsvolle Gespräche.

Positiv ist ebenfalls: Der Post SV kann als Verein fortbestehen.

Es wäre sehr schade gewesen, wenn so ein Verein, mit einer langen Tradition, einfach verschwunden wäre. Deswegen habe ich mit starken Mitstreitern dafür gekämpft, dass der Post SV überlebt. Wir hatten auch Glück, dass der Insolvenzverwalter sehr sportaffin ist und das Ganze auch als rettungswürdig eingestuft hat.

Es steht ein Kaufpreis von vier Millionen Euro im Raum.

SIEGMUND: Das muss ich leider unbeantwortet lassen. Wir haben uns entschlossen, den genauen Preis nicht zu nennen. Aber mit dem Kauf ist es ja auch nicht getan. Es muss auf allen Ebenen weiter investiert werden.

Was sind die langfristigen Ziele mit den Kangaroos. Derzeit spielen sie in der Pro B Süd, der dritthöchsten Liga in Deutschland.

SIEGMUND: Wenn man ein solches Projekt startet, braucht man Visionen und große Ziele. Die erste Mannschaft soll mittel- bis kurzfristig in die Pro A aufsteigen. Die große Vision ist dann langfristig die Bundesliga, die BBL. Auch bei der Entwicklung der Nachwuchsarbeit soll es schrittweise vorwärtsgehen. Auf allen Ebenen, sportlich, infrastrukturell und wirtschaftlich, gibt es immer die Chance, sich weiter zu verbessern.

Die Basketball Bundesliga ist mit der Mehrzweckhalle in Stadtbergen mit einer Kapazität von 1500 Zuschauern nicht zu stemmen.

SIEGMUND: Nein. Wir könnten mit dieser Halle Pro A spielen, dafür haben wir die Lizenz. Für die BBL braucht es eine andere Lösung.

Da gibt es in Augsburg die Erhard-Wunderlich-Halle. Die ist aber für Spitzensport nicht geeignet, oder?

SIEGMUND: Das war sie vielleicht einmal. Heutzutage muss man den Zuschauern auch einen gewissen Standard bieten und das ist dort leider so nicht umsetzbar.

Icon vergrößern Die Erhard-Wunderlich-Halle ist für den Spitzen-Basketball, wie ihn sich Daniel Siegmund vorstellt, nicht geeignet. Foto: Ulrich Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Erhard-Wunderlich-Halle ist für den Spitzen-Basketball, wie ihn sich Daniel Siegmund vorstellt, nicht geeignet. Foto: Ulrich Wagner

Können Sie als Unternehmer nachvollziehen, dass man diese Halle mit einem Millionen-Aufwand so saniert?

SIEGMUND: Die Halle steht unter Denkmalschutz, da hat man Vorgaben. Aber aus unternehmerischer Sicht muss ich sagen: Nein.

Sie brauchen also einen Neubau?

SIEGMUND: Vermutlich ja. Dazu gibt es verschiedene Optionen. Aber zum Beispiel eine nicht mehr benötigte Halle umzubauen, wie es andere Vereine gemacht haben, ist mit sehr hohem Aufwand verbunden. Besser wäre es, wenn wir mit der Stadt Augsburg oder auch mit Stadtbergen, ein Konzept für den Bau einer neuen Halle finden.

Soll die multifunktional sein?

SIEGMUND: Ja. Nur wegen Basketball rechnet es sich nicht. Da müssen andere Sportarten mit rein und natürlich dann auch Konzerte und andere Veranstaltungen. Irgendwann müssen wir 6000 Plätze nachweisen, um eine Lizenz für die BBL zu bekommen.

Wie weit sind die Gespräche mit der Stadt Augsburg schon?

SIEGMUND: Wir haben mit der Oberbürgermeisterin und einigen Mitgliedern des Stadtrats gesprochen, um herauszufinden, ob grundsätzlich Interesse besteht.

Wie waren die Signale?

SIEGMUND: Sehr positiv. Von den Parteien, vom Landkreis, von der Stadt. Da ziehen alle an einem Strang. Wir haben schon Flächen im Auge. Es wird ein langer Weg, aber ich glaube, eine neue Halle würde der Stadt Augsburg und dem Umland guttun. Es entstünden neue Angebote. Für die Menschen vor Ort als auch für auswärtige Gäste. Diese würden in der Region übernachten und konsumieren. Es würde Augsburg und die Region beleben. Der Bedarf ist da.

Sie unterstützen auch die Fußballer des TSV Schwabmünchen.

SIEGMUND: Dieses Engagement bildet mit dem beim TSV Bobingen (Fußball) und dem EHC Königsbrunn (Eishockey) unser lokales Sponsoring ab, quasi vor der Haustüre. Hier wollen wir ein wenig helfen. Zu Schwabmünchen habe ich persönlich eine gute Verbindung. Dort unterstützen wir auch inhaltlich und nutzen unsere geschäftlichen Beziehungen. Kürzlich wurde eine moderne, digitale Video-Wall installiert, und das nächste Projekt könnte die Optimierung der Zuschauertribüne sein.

Sie tragen beim FCA, in Leitershofen oder beim FC Bayern oft einen Lederhut. Warum?

SIEGMUND: Zumindest hin und wieder trage ich den. Die Gründe sind einfach: er gefällt mir und er ist praktisch – schützt vor Sonne und wärmt bei Kälte. (schmunzelt)

Daniel Siegmund Der 42-Jährige wuchs in Reinhartshofen (Lkr. Augsburg) auf. Der zweifache Familienvater leitet die Siegmund Group mit Sitz in Oberottmarshausen (Lkr. Augsburg) mit rund 400 Mitarbeitern in zweiter Generation. Sein Vater Bernd Siegmund, 68, verstarb im Dezember 2024. Siegmund ist Weltmarktführer im Bereich Schweißtische und auch im Gesundheitsbereich tätig.