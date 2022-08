Transfrauen im Sport: Laura spielt Fußball, doch selbstverständlich ist das nicht

Plus Für Transfrauen gelten oft strenge Regeln im Sport. Teilweise gehen sie so weit, dass eine Wettkampf-Teilnahme nicht möglich ist. Laura spielt seit zwei Jahren als Transfrau im Verein und kritisiert die Ausgrenzung.

Laura spielt Fußball. Und das eigentlich schon immer. F-Jugend, E-Jugend, C-Jugend. Später: Herrenmannschaft. Zwei Jahre lang. Laura ist trans. Sie wurde mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren, identifiziert sich aber als Frau. Seit 2020 befindet Laura sich auf dem Weg der Geschlechtsanpassung. Und spielt heute in der Frauenmannschaft der SG BSC Erlangen/SC Eltersdorf.