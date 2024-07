Sportakrobaten bereiten sich auf internationale Einsätze vor

Anfang Juli wurde Augsburg zur Hochburg für Sportakrobatik. Grund dafür war der Bundeskaderlehrgang beim Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll. Damit bereitete sich ein Großteil der Sportlerinnen und Sportler der Deutschen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft im September in Portugal vor.

Der Bundestrainer Igor Blintsov begrüßte seine Schützlinge in Augsburg. Vertreten waren Akrobatinnen und Akrobaten aus Augsburg, Dresden, Oldenburg, Nordhorn, Mergelstetten und Riesa. Die einen arbeiteten an den Choreografien, andere optimierten ihre Elemente. Das Augsburger Sportakrobatiktrio Gloria Baur, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer etwa sprang erstmals den Tsukahara ohne Hilfsmittel. Eine grandiose Leistung. Zudem mussten sich die Turnerinnen und Turner einer unangekündigten Dopingkontrolle unterziehen. Als Nächstes stehen das Trainingslager in Bulgarien an sowie einige weitere Lehrgänge innerhalb Deutschlands. (AZ)

