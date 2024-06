Sportakrobatik

vor 17 Min.

Mit Disziplin und technischer Raffinesse zu siebenmal Gold

Plus Sportakrobatinnen des SAV Augsburg-Hochzoll nutzen beim Acro Cup in Königsbrunn ihren Heimvorteil und räumen reihenweise Medaillen ab.

Die Ausbeute beim 3. Internationalen Augsburger Acro Cup war für die Gastgeber mehr als erfreulich: Sieben Goldmedaillen, drei Silbermedaillen, viermal Bronze sowie zwei fünfte Plätze und jeweils ein zehnter und elfter Platz gab es für die Aktiven des Sportakrobatik-Vereins Augsburg-Hochzoll. Insgesamt 19 Vereine aus drei Ländern fanden in der Sporthalle des Gymnasiums Königsbrunn ideale Rahmenbedingungen für diesen Wettkampf vor. Für den SAV Augsburg-Hochzoll war die Veranstaltung eine Art Probelauf, schließlich steckt der Verein gerade die Bewerbung für die Ausrichtung der Europameisterschaft der Sportakrobatik in Augsburg, die dann in den Pfingstferien 2027 über mehrere Tage stattfinden würde.

230 Sportlerinnen und Sportler in unterschiedlichen Altersklassen boten den Fans in der Sporthalle und am Livestream abwechslungsreiche und beeindruckende Choreografien. Das Publikum in der Halle war enorm begeistert und auch die Vereine genossen die Atmosphäre. Weit über 4000 Impressionen auf den Livestream waren ein weiteres positives Ergebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen