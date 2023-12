Sportlerwahl

Sportler-Gala in Baden-Baden: Biathlon-Mami trifft Bergdoktor

Plus Als Hans Sigl in Baden-Baden die Bühne betritt, staunt die zurückgetretene Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick ungläubig. Die Sportler-Wahl bietet noch mehr Überraschendes.

Von Thomas Weiß

Vieles war neu bei dieser 77. Sportler-Gala in Baden-Baden. Das neue Moderatoren-Duo des ZDF beispielsweise. Lena Kesting und Sven Voss verpassten der etwas steif daherkommenden Veranstaltung im prunkvollen Bénazet-Saal des Kurhauses durchaus eine Verjüngungskur. Locker und humorvoll (Voss hatte das Saalpublikum schon vor Beginn der TV-Aufzeichnung vor "ein paar Flachwitzen“ gewarnt) begleiteten die beiden das große Familientreffen des deutschen Sports und brachen so manches Tabu ihrer Vorgänger Kathrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne, die 15 Jahre lang peinlich genau darauf geachtet hatten, Athletinnen und Athleten per Sie anzusprechen.

Voss packte des Öfteren das Du aus, was zwar manchmal irritierte, den Interviews aber nicht schadete. Neu und positiv bewertet wurde auch das neue Abstimmungsprozedere, nachdem es in den vergangenen Jahren oft Kritik an den Nominierungslisten gegeben hatte. Über diese entscheiden nun - bevor die deutschen Sportjournalisten ihre Stimmen vergeben – die Sportlerinnen und Sportler des Olympiakaders, der Perspektivkader und Vertreter des Deutschen Behindertensportverbandes. Etwa 2000 seien angeschrieben worden, gut die Hälfte habe geantwortet, verriet Organisator Klaus Dobbratz auf Nachfrage unserer Redaktion.

