Beim Deutschen Olympischen Sportbund sollen jetzt Reformen reformiert werden

Plus Volles Programm bei der Versammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes: Weikert-Wiederwahl, Olympia-Bewerbung und mehr Geld für den Spitzensport. Ex-Präsident Hörmann meldet sich im Vorfeld zu Wort.

Leistungssportreform. Dieser Begriff geistert seit 2016 durch die Köpfe nahezu aller Sportfunktionäre und Trainer des Landes. Der frühere Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann aus dem Oberallgäuer Sulzberg, hatte initiiert, dass die exakt 100 Mitgliedsverbände ihre bisherigen Fördersysteme einmal auf links drehen. Ein nicht nur vom Begriff her knöchern daherkommendes Potenzialanalysesystem, kurz PotAS, sollte ermitteln, welche Sportarten überhaupt Chancen auf olympische Medaillen haben. Entsprechend dieser Aussichten sollten dann Fördergelder des Bundes fließen.