Preiswürdiges Engagement für die Jugend im schwäbischen Sport

Auf so viel Resonanz ist der mit 10.000 Euro dotierte Sportpreis des Bezirks Schwaben, den der Augsburger Landrat Martin Sailer vor vier Jahren ausgelobt hat, noch nie gestoßen. Zum diesjährigen Thema "Jugend und Bildung" wurden von den schwäbischen Vereinen, Verbänden und Organisationen 44 Bewerbungen eingereicht – vom klassischen Empfehlungsschreiben für ein Projekt bis hin zur umfangreichen Multimedia-Präsentation. Schwer war daher die Entscheidung für die Jury, die neben Landrat Martin Sailer der BLSV-Bezirksvorsitzende Bernd Kränzle, die Olympia-Silbermedaillengewinnerin Dr. Irene Epple-Waigel, Claudia Linke von der Bayerischen Sportjugend und AZ-Sportredakteurin Andrea Bogenreuther ergänzten.

Bei der Preisverleihung im Depot 29 in Augsburg – moderiert von Kerstin Zoch und musikalisch begleitet vom Joachim und Josef Holzhauser auf Vibrafon und Gitarre – wurden die Preisträger ausgezeichnet. Als Sieger ging der TSV Balzhausen (Landkreis Günzburg) hervor, der mit seinem ehrenamtlichen Engagement nahezu seine gesamte Gemeinde in Bewegung bringt. So ist beinahe der gesamte Ort mit seinen 1200 Einwohnern Mitglied im Verein. Nach der Corona-Pandemie wurden unter der Führung und dem Engagement von Jugendleiterin Silvia Knoll unzählige Kinder und Jugendliche für den Sport in den verschiedensten Bereichen begeistert. Neben zahlreichen weiteren Aktivitäten wie Zeltlager, Landkreislauf oder Erste-Hilfe-Kurse schaffte es der Verein, stetig die Zahl der abgelegten Sportabzeichen auf mittlerweile über 100 zu steigern. Wie stark das Balzhausener Gemeinschaftsleben ist, unterstrich der Verein mit einer großen Delegation beim Festakt im Depot 29, die den mit 5500 Euro dotierten Preis für Platz eins in Empfang nahm und gebührend feierte.

Icon Vergrößern Von Claudia Linke und Landrat Martin Sailer mit dem zweiten Platz ausgezeichnet für soziales Engagement und Integration im Sport: Der TSV 1847 Schwaben Augsburg. Foto: Niklas Gerdes Icon Schließen Schließen Von Claudia Linke und Landrat Martin Sailer mit dem zweiten Platz ausgezeichnet für soziales Engagement und Integration im Sport: Der TSV 1847 Schwaben Augsburg. Foto: Niklas Gerdes

Rang zwei, nur knapp geschlagen, ging mit 3000 Euro an die Basketballabteilung des TSV 1847 Schwaben Augsburg. Gewürdigt wurde damit vor allem das Engagement der Aktiven um die Basketball-Grundschulliga, die der Verein ins Leben gerufen hat, um Kinder direkt vor Ort in der Schule für den Sport zu begeistern. So organisieren ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer um Abteilungsleiter Florian Martini im Rahmen der Nachmittagsbetreuung ein freiwilliges Training und Spieltage für zehn Augsburger Grundschulen. Rund 150 Kindern, insbesondere Mädchen, ist die Teilnahme somit nun möglich.

Den dritten Platz sicherte sich die Bayerische Sportjugend Günzburg im BLSV. Seit über 30 Jahren ist dort Martin Poppel als Kreisvorsitzender im Einsatz und hat in hohem Maß dazu beigetragen, dass seit 1991 mehr als 5000 Kinder und Jugendliche an umfangreichen Freizeit- wie Sportangeboten teilnehmen können.

Mit Anerkennungspreisen ehrte die Jury zudem vier weitere Vereine, die in der Jugendarbeit eindrucksvolle wie nachhaltige Projekte auf die Beine gestellt haben: die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Kreisverband Memmingen/Unterallgäu, den Flag-Football Club Augsburg Lions, den Skiclub Marktoberdorf und die Tennis-Abteilung des TSV Offingen 1912.