DFB-Pokal-Übertragung: SV Sandhausen - 1. FC Köln live im TV und Stream

Am 16. August 2024 startet die erste Runde des DFB-Pokals 2024/25. In der letzten Saison sorgte Bayer Leverkusen mit dem Sieg für eine Überraschung. Im Finale im Olympiastadion in Berlin gewann das Team mit 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Eine unerwartete Spielpaarung, für genau die der DFB-Pokal bekannt ist. In dem Wettbewerb bekommen nämlich Teams aus niedrigeren Ligen die Chance gegen Mannschaften aus höheren Ligen zu spielen. Nicht selten nutzt in diesen Spielen der Underdog seine Chance. In der ersten Runde 2024/25 treffen unter anderem der SV Sandhausen und der 1. FC Köln aufeinander. Was ist die Bilanz der beiden Teams? Wann findet das Spiel statt und wo wird die Partie im TV und Stream übertragen? Alle wichtigen Infos zum Match finden Sie hier.

SV Sandhausen vs. 1. FC Köln im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Der SV Sandhausen spielt aktuell in der 3. Liga, während der 1. FC Köln in der 2. Liga beheimatet ist. Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Partie der beiden Mannschaften am 18. August 2024 um 15.30 Uhr statt. Die Heimmannschaft ist in diesem Fall der SV Sandhausen. Für den 1. FC Köln geht es also in das GP Stadion am Hardtwald. 1951 wurde die Arena in Sandhausen noch als Sandplatz eröffnet. Zehn Jahre später verlegte man dann den Rasen, um den gestiegenen sportlichen Anforderungen gerecht zu werden. Heute hat das Stadion ein Fassungsvermögen von rund 15.000 Zuschauern und Zuschauerinnen.

Köln gegen Sandhausen live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 findet hauptsächlich im Pay-TV statt. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt nur 15 Spiele live im Free-TV. Neben dem Finale und den beiden Halbfinals sind das nur vier Spiele in der ersten Runde. Die Partie von Sandhausen gegen den 1. FC Köln ist nicht dabei. Interessierte haben aber trotzdem die Möglichkeit, das Spiel live mitzuverfolgen. Mit einem kostenpflichtigen Abo bei Sky Sport kann man alle Partien des DFB-Pokals live verfolgen. Das Abo gibt es ab 25 Euro pro Monat. Der Sender hat sich in den Verhandlungen das Exklusivrecht auf die Übertragung sichern können. Wer auch die Übertragung der 3. Liga und die Übertragung der 2. Liga sehen möchte, muss mit rund 35 Euro monatlich rechnen.

Spiel: SV Sandhausen - 1. FC Köln, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 18. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: GP Stadion am Hardtwald, Sandhausen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Bilanz der beiden Teams: SV Sandhausen vs. 1. FC Köln

Wie steht es um die Bilanz der beiden Teams? Wer hat die größeren Chancen auf die ersten drei wichtigen Punkte beim DFB-Pokal 2024/25? Für die Mannschaften hat die Saison in den regulären Ligen bereits angefangen. Der SV Sandhausen konnten mit zwei Siegen in Folge seinen Saisonauftakt recht erfolgreich bestreiten. Gegen den VfL Osnabrück gewann die Mannschaft mit 1:0 und auch gegen Saarbrücken konnte sich Sandhausen einen knappen 1:0 Sieg erspielen.

Der 1. FC Köln hingegen ist weniger erfolgreich in die Saison gestartet. Gegen den HSV mussten sie eine 1:2 Niederlage einstecken und gegen Elversberg war nur ein Unentschieden drin. Und auch in der letzten Saison zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Während sich Sandhausen im stabilen Mittelfeld der 3. Liga hielt, stieg der 1. FC Köln in die 2. Liga ab. Gerade einmal fünf Siege in einer Saison reichten nicht für den Klassenerhalt. Bleibt abzuwarten, wer das Spiel am 18. August 2024 für sich entscheiden kann. (lob)