Personelle Fragezeichen beim TCA

1:5 lautete das ernüchternde Ergebnis am vergangenen Sonntag, als sich der TC Augsburg in seinem ersten Bundesligaspiel dem TK BW Aachen geschlagen geben musste. Dennoch ist die Gefühlslage der Klub-Verantwortlichen laut Teamchef Helmut Martin „besser als das Ergebnis vom letzten Wochenende“. Denn der Spielverlauf sei deutlich ausgeglichener gewesen als das Resultat. „Es gab drei Tiebreaks, die wir allesamt verloren haben. Wenn man davon einen oder zwei für sich entscheidet, hätten wir auch ein Unentschieden herausholen können“, so Martin.

TC Augsburg Siebentisch zeigt sich konkurrenzfähig

Obwohl der qualitativ schwächer besetzte Bundesliganeuling Lehrgeld zahlen musste, überwog beim TCA die Zufriedenheit. Grund: Die Mannschaft war konkurrenzfähig. Das wollen die Augsburger auch am Wochenende beweisen, wenngleich zwei Spiele anstehen. Bereits am Freitag (13 Uhr) empfängt der TCA Tennispark Bärchen Versmold im Siebentischwald, zwei Tage später reist er nach Mannheim zum ersten Auswärtsspiel der Saison.

Schwierigkeiten bereitet dabei – wie an fast jedem Spieltag – die Zusammenstellung des Kaders. Martin erklärt: „In der Zweiten Liga werden die Spieler verpflichtet und sind dann sozusagen für die ganze Saison gebucht. In der Ersten Liga ist das ganz anders.“ Dort ist die Aufstellung von der Verfügbarkeit der Akteure abhängig. Somit stellt sich für Martin regelmäßig die Frage, „ob die Spieler können oder nicht“, und gleichzeitig die Herausforderung, „einen vernünftigen Kader zusammenzustellen“. Gegen Vermsdorf sei das wieder gelungen, gegen Mannheim stünden noch ein paar Fragezeichen, so der Teamchef. Antreten sollen für den TCA an diesem Wochenende der Franzose Mathias Bourgue (Platz 305 der Weltrangliste), die Tschechen Andrew Paulson (340.) und Martin Krumich (351.) sowie Eigengewächs Luca Wiedemann (605.).

Doch nicht nur auf dem Platz möchten die Augsburger stark aufgestellt sein. Auch auf den Zuschauerrängen wünschen sich die Verantwortlichen eine Verbesserung. „Letzte Woche war ich doch etwas desillusioniert, als nur knapp 150 Leute den Weg in den Siebentischwald gefunden haben“, erzählt Martin. Am Freitag hofft er auf gutes Wetter und rund 250 Zuschauer, die ein aufregendes Spiel sehen werden.

Siegchancen des TC Augsburg kaum benennbar

Denn mit Versmold gastiert ein starkes Team. Vor erst einem Jahr waren die „Bärchen“ in die Bundesliga aufgestiegen. Doch so süß der Name der Westfalen auch klingen mag – für vermeintliche Favoriten wurde es schnell ganz bitter, wenn sie die Versmolder unterschätzten. Diese schlossen die Saison 2023/24 nach einem furiosen Start auf dem sechsten Tabellenplatz ab. Zu Beginn der neuen Spielzeit trafen die Bärchen auf den TCA-Gegner am Sonntag, den TK GW Mannheim. Das Duell mit dem achtfachen deutschen Meister konnten die Westfalen mit 4:2 für sich entscheiden.

Direkte Schlüsse auf die Siegchancen der Augsburger kann man daraus aufgrund der Kaderungewissheiten jedoch schwer ziehen. Teambetreuer Martin meint: „Es kommt immer ganz auf den Gegner an. Wenn sie ein paar feine Weltranglistenspieler nach Augsburg schicken, sind unsere Chancen eher gering. Wenn aber eine ,normale’ Mannschaft in den Siebentischwald kommt, ist durchaus ein Punktgewinn für uns drin.“