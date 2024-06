Rafting

AKV-Rafter paddeln in Bosnien gegen die Weltspitze

Das Rafting-Team des Augsburger Kajak Vereins nahm an der Weltmeisterschaft in Bosnien teil.

Plus Team des Augsburger Kajak Vereins war bei der Rafting-Weltmeisterschaft in Banja Luka im Einsatz. Besonders im Kampf Boot gegen Boot schlug man sich wacker.

Von Andrea Bogenreuther

Eine aufregende Wettkampfwoche haben die Rafter des Augsburger Kajak Vereins (AKV) hinter sich. Sie hatten sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Vierer-Raft qualifiziert und gingen in Bosnien auf dem Fluss Vrbas in den vier Disziplinen Sprint, Head-to-Head, Slalom und Abfahrt an den Start. Mehr als 400 Teilnehmer aus 20 Nationen nahmen zum Auftakt an der WM-Eröffnungsfeier im Stadion der Stadt Krupa na Vrbas, direkt am Ufer des Flusses teil. Die Sprint- und Head-to-Head-Rennen (H2H) wurden auf der Strecke Bijeli Buk, der Slalom in der Tijesno-Schlucht und die Abfahrt von Krupa nach Karanovac ausgetragen. Und dort bekamen es die Augsburger Aktiven Jochen Knorz, Michael Schütze, Thomas Strauß, Jonas Grußler und Robert Dauner, die von Betreuer Denny Nietzsche unterstützt wurden, mit der absoluten Weltspitze des Rafting-Sports zu tun. Deshalb waren sie auch gehörig gefordert, um mit den teils hochprofessionellen Teams mithalten zu können.

"In Brasilien gibt es im Rafting hauptsächlich Berufssportler, wir hingegen paddeln in dieser Randsportart zwar auf professionellem Niveau, aber wir sind natürlich alle in anderen Bereichen berufstätig", beschreibt Michael Schütze die ungleichen Kräfteverhältnisse unter den verschiedenen Nationen. Umso mehr ging es für die Augsburger Delegation darum, neben dem sportlichen Anspruch auch Spaß zu haben und die Teilnahme an einem so großen Ereignis wie einer Weltmeisterschaft zu genießen. "Die Stimmung war wirklich immer großartig", versichert Schütze.

