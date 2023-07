Tennis

vor 16 Min.

Auch in Wimbledon ist der Krieg in der Ukraine zu spüren

Die Belarussin Aryna Sabalenka darf in diesem Jahr wieder in Wimbledon aufschlagen.

Plus Beim berühmtesten Tennisturnier der Welt sind Profis aus Russland und Belarus zurück. Der Druck wurde zu groß. Allerdings müssen sie viele Bedingungen erfüllen.

Von Jörg Allmeroth Artikel anhören Shape

Andrej Medwedew war einmal das bekannteste Gesicht des ukrainischen Tennis auf der internationalen Profitour. Der ehemalige Weltranglisten-Vierte und Grand-Slam-Finalist ist auch heute noch ein gefragter Mann, kürzlich war er bei den French Open und beim Geburtstagsturnier in Halle zu Gast. 30 Jahre ist es her, dass Medwedew im ersten Turnierjahr der damaligen "Gerry Weber Open" im Finale stand – und gegen Frankreichs Spaßvogel Henri Leconte verlor. "Es war eine schöne Zeit, die 90er. Im Tennis, aber auch daheim. Eine unbeschwerte Zeit", sagt Medwedew, "die Zukunft sah rosarot aus."

Und heute? Es gehe ihm genauso wie allen anderen ukrainischen Spielerinnen und Spielern, sagt Medwedew, inzwischen in der heimatlichen Territorialverteidigung aktiv, "du stehst ständig unter Spannung. Du schaust alle paar Minuten auf dein Handy, ob nicht wieder etwas Furchtbares passiert ist." Jeden Profi aus seinem Heimatland bewundere er dafür, "sich in dieser Situation auf den Platz zu stellen und seinen Job zu machen", so Medwedew, "auch, weil du eben ab und zu gegen einen Gegner antrittst, der aus Russland oder Belarus kommt. Leider auch in Wimbledon jetzt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen