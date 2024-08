Gelungene US-Open-Generalprobe: Sinner siegt in Cincinnati

Nach seinem Halbfinal-Erfolg über Alexander Zverev hat sich der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner auch den Turniersieg beim ATP-Turnier in Cincinnati geholt. Der Italiener siegte im Finale gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:6 (7:4), 6:2 und hatte dabei weitaus weniger Mühe als im Duell mit Zverev, gegen den er sich nach hartem Kampf über 3:07 Stunden durchgesetzt hatte.

Damit legte Sinner mit seinem fünften Turniersieg in diesem Jahr eine gelungene Generalprobe für die am Montag beginnenden US Open hin. Der 23-Jährige hatte im Januar bei den Australian Open sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen. Bei den French Open und in Wimbledon hatte zuletzt aber der Spanier Carlos Alcaraz triumphiert.

«Es war eine schwere, harte Woche. Ich hatte einen tollen Lauf hier. Ich bin sehr zufrieden mit dem Level, auf dem ich spiele - vor allem in den wichtigen Momenten», sagte Sinner, den während des Turniers Hüftprobleme zu schaffen machten.