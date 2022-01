Tennis

vor 48 Min.

Mit einem Bein im Aus: Das Psychogramm des Novak Djokovic

Plus Der Tennis-Star fällt in der Corona-Krise mit kruden Aktionen auf. Gleichzeitig ist er ein großer Wohltäter. Doch Freunde sagen: Jetzt hat der "Djoker" die Bodenhaftung verloren.

Von Jörg Allmeroth

Die letzten Vorbereitungstage auf die Australian Open verbringt Novak Djokovic gewöhnlich in einer der Fünf-Sterne-Luxusherbergen in Melbourne. Oder auch mal als prominenter Mieter einer exklusiven Villa in der australischen Millionenmetropole am Yarra River. Seine diesjährige Bleibe in der Grand-Slam-Stadt ist etwas weniger komfortabel, das Park Hotel in Melbournes Stadtteil Carlton ist zum schmucklosen Quarantänehotel und zur Flüchtlingsunterkunft umgerüstet worden, festgehaltene Asylsuchende wohnen hier teilweise seit vielen Monaten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen