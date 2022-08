"Bester Tag meines Lebens": Roger Federer hält Versprechen an zehnjährigen Fan

Die Tennis-Legende hat ein besonderes Spiel gegen ein zehn Jahre altes Nachwuchstalent absolviert - und damit ein Versprechen eingelöst.

Roger Federer gilt vielen nicht nur als der beste Tennis-Spieler in der Geschichte des Sports, sondern hat allgemein auch den Ruf einer ehrlichen Haut. Schweizer Zuverlässigkeit sozusagen. Nun hat der 41-Jährige zusammen mit seinem Sponsor, einem italienischen Nudelhersteller, ein besonderes, fünf Jahre altes Versprechen eingehalten - und einem Zehnjährigen damit den "besten Tag seines Lebens" beschert.

Doch der Reihe nach: Es war das Jahr 2017, als Federer bei den US Open antrat. Das Turnier war aus rein sportlicher Hinsicht nicht unbedingt eines, an das sich Federer gerne erinnern dürfte. Im Viertelfinale schon war gegen den Argentinier Del Potro nach vier Sätzen Schluss - für den erfolgsverwöhnten Eidgenossen gefühlt ein Erstrundenaus. Reichlich nachhaltiger war hingegen, was damals auf einer Pressekonferenz geschah: Der damals fünf Jahre alte Izyan Ahmad stellte Federer die Frage, ob dieser bitte doch so lange noch weiterspielen könnte, bis beide auf dem Tennisplatz gegeneinander antreten könnten. Der sichtlich amüsierte Federer versprach das seinem Fan: "It's a pinky promise."

In Zürich hielt Roger Federer das Versprechen gegenüber Zizou ein

Zurück ins Jahr 2022: Mittlerweile ist aus dem fünfjährigen Izyan Ahmad eines der vielversprechendsten Tennis-Talente der USA geworden. Unter dem Künstlernamen Zizou steht der heute Zehnjährige an der Spitze der Altersklasse unter zwölf Jahren und trainiert an der John McEnroe Tennis Academy. Dass er zusammen mit seinem Trainer eine Einladung nach Zürich erhält, um dort eine Trainingsstunde zu absolvieren - kann schon mal passieren. Nichtsahnend unternahm der Youngster den Trip nach Europa.

Ein Video, das Federers Sponsor nun veröffentlicht hat, zeigt wie der Tag für Zizou ablief: Ohne eine Ahnung, was auf ihn zukommt, traf er in einem Restaurant an einem Tennisplatz ein und wurde erst von der Restaurant-Leiterin, die sich als "größter Fan" ausgab, dann von einer Horde Fans begrüßt. Der Höhepunkt folgte, als der Kellner den Jungen auf den Tennisplatz führte - und ihm zuraunte, dass er nun "endlich einen gleichwertigen Gegner" erhalten würde: Roger Federer. Als die Tennis-Legende Ahmad begrüßte und ihn an das vor fünf Jahren gegebene Versprechen erinnerte, antwortete der sichtlich baffe Junge: "Das ist der schönste Tag meines Lebens." Für gewöhnlich ist die Nudelfirma, mit der Federer zusammenarbeitet, nicht für zuckerhaltige Speisen bekannt - diese Aktion war aber zuckersüß. Das ist ja wiederum auch eine Schweizer Spezialität.