Testspiel: FC Bayern München - Red Bull Salzburg: Termin, Uhrzeit und alle Infos

Heute findet das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg statt. Wissenswertes rund um Termin, Uhrzeit, Anstoß sowie zur Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Die Weltmeisterschaft ist vorbei und die zweite Phase der aktuellen Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern. Für viele Fußballfans fühlte sich die Pause wohl wie eine Ewigkeit an. Umso besser, dass nun schon vor dem nächsten Spieltag eine Partie ansteht - nämlich das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und den Nachbarn aus Salzburg.

Für die Bayern stellt dieses Spiel eine gute Probe dar, bevor es in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League weiter geht. Ein Rückschlag für die Münchner war die kürzliche Verletzung von Manuel Neuer, weshalb der Stammkeeper auch nicht im Testspiel gegen Salzburg antreten wird.

Möchten Sie gerne mehr zum Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg erfahren? Wann ist der Termin? Wann wird der Anstoß sein? Wie läuft die Übertragung ab? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Testspiel - Bayern gegen Salzburg: Termin und Uhrzeit

Das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg findet heute am 13. Januar 2023 um 18 Uhr statt.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg: Spielort und Anstoß

Das Testspiel zwischen den beiden europäischen Topclubs wird in München ausgetragen. Die Partie wird zwar in München stattfinden, aber nicht wie üblich in der Allianz Arena. Die Münchner empfangen den österreichischen Meister auf dem eigenen Campus. Anstoß ist um 18 Uhr.

Testspiel FC Bayern München - Red Bull Salzburg: Übertragung im TV und Stream

Das Spiel zwischen den Bayern und Salzburg wird es nicht im linearen TV zu sehen geben. Auch kein Pay-TV-Anbieter wird die Partie zeigen. Wer das Spiel verfolgen will, hat dennoch die Möglichkeit dazu. Der FC Bayern München zeigt das Spiel nämlich selbst und zwar im eigenen Stream. Das Spiel kann ohne jegliche Kosten angesehen werden, Sie benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Testspiel:

Spiel: FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg , Testspiel

vs. , Termin: 13. Januar 2023

13. Januar 2023 Ort: Münchner Campus

Münchner Campus Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Übertragung: FCBayernTV

FC Bayern München vs. RB Salzburg: Das ist die bisherige Bilanz

Für viele dürfte es nicht besonders verwunderlich sein, dass die anstehende Partie zwischen den Bayern und Salzburg nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams ist. Bisher trafen die beiden amtierenden Meister viermal aufeinander, wovon der FC Bayern München drei Spiele gewann. Einmal trennten sich die Mannschaften mit einem Remis. In der vergangenen Champions-League-Saison trafen die beiden Teams zuletzt im Achtelfinale aufeinander. Nach einem 1:1 im Hinspiel, gewannen die Münchner zuhause beim Rückspiel klar mit 7:1 und sicherten sich somit das Viertelfinale. Einen weiteren Sieg fuhren die Münchner 2020 in der Champions-League-Gruppenphase gegen Salzburg ein. Das Spiel endete damals mit 3:1.

In der Liga stehen die Bayern wie gewohnt oben an der Spitze. Nach 15 Spieltagen hat das Team rund um Julian Nagelsmann 34 Punkte auf dem Konto. Ähnlich sieht es auch bei den Nachbarn in Österreich aus. Red Bull Salzburg führt die Tabelle mit 39 Punkten an. In Österreich fanden in der Saison 22/23 bisher 16 Spieletage statt.