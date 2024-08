Thorup gibt grünes Licht: Marius Wolf ist einsatzbereit

Jess Thorup äußert sich vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Personal, zu den wechselwilligen Spieler und zur möglichen Startelf. Das sagt der FCA-Trainer...

...zum Personal: Bei Robert Gumny und Finn Dahmen gibt es nichts Neues, sie sind weiterhin in der Reha. Masaya Okugawa ist ebenfalls in der Reha und fehlt derzeit. Alle anderen sind einsatzbereit. Auch Fredrik Jensen hat die ganze Woche mittrainiert und kann spielen.

...zu den Erkenntnissen aus dem Pokalspiel bei Viktoria Berlin:Pokalspiel bei Viktoria Berlin: Wir haben hochverdient gewonnen und ich konnte auch einige Eindrücke von Spielern gewinnen, die ich eingewechselt habeube, für die Mannschaft war es auch gut, jetzt mal ein Pflichtspiel zu spielen, um wiederzusehen, wie es ist, um etwas zu spielen. Gefreut hat mich, dass der Fokus die ganze Zeit auf unserem Spiel war.

Werder Bremen spielt laut Thorup überragenden Fußball

...zum Gegner: Gegen Bremen haben wir uns im letzten Jahr sehr schwergetan, wir haben zweimal verloren. Aber es waren nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Spiele schlecht. Im DFB-Pokal gegen Cottbus haben sie überragenden Fußball, gespielt. Sie werden schon versuchen, uns mit hohem Pressing unter Druck zu setzen. Aber wir haben an Lösungen gearbeitet, um damit klarzukommen.

...zu den wechselwilligen Spielern: Nach der letzten Saison gab es ja mit den entsprechenden Spielern Gespräche, wie es weitergeht. Ruben Vargas und Felix Uduokhai wollten etwas anderes probieren, was mit dem Verein abgeklärt war. Solange sie hier sind, sind sie aber ganz normal verfügbar. Wenn sie gut genug sind, spielen sie auch am Samstag. Das gilt auch für Niklas Dorsch, um den es ja auch Gerüchte gab. Für mich geht es darum, die bestmögliche Elf auf den Platz zu bringen. Was in zwei oder drei Wochen ist, weiß ich nicht. Ich richte meinen Fokus auf die Spiele. Ich freue mich aber auch, wenn das Transferfenster am 1. September zu ist und ich weiß, mit wem ich planen kann.

Thorup hat für das Spiel gegen Bremen einen Plan A

...zu den Außenverteidigern: Dimitrios Giannoulis ist erst zum Trainingslager dazugekommen und hat etwas Rückstand. Aber in Berlin hat er jetzt 90 Minuten sehr gut gespielt. Marius Wolf hatte auch etwas Rückstand, hat aber die letzten zwei Wochen alles mitgemacht. Er ist fit und kann am Samstag von Anfang an spielen, auch wenn es noch nicht für 90 Minuten reicht. Wir haben ja auch noch Mads Pedersen und Henri Koudossou. Wir sind in diesem Bereich sehr gut besetzt.

...zur Startelf: Ich habe wirklich bei jedem einzelnen Spieler ein gutes Gefühl. Es gibt einen Konkurrenzkampf auf vielen Positionen, vielleicht nicht auf allen. Es gibt aber immer noch Positionen, auf denen ich überlegen muss, wie ich mich entscheide. Unser Plan A ist schon eine Viererkette in der Abwehr und eine Raute im Mittelfeld. Aber wir sind schon auch flexibel und haben andere Konstellationen trainiert.

...zu den Zielen in dieser Saison: Im Fokus ist jetzt das erste Spiel, über langfristige Ziele möchte ich jetzt noch nicht sprechen. Ich möchte einen guten Start in die Bundesliga haben und versuchen, das erste Spiel zu gewinnen. Wir versuchen attraktiven Fußball zu zeigen, damit die Menschen gerne ins Stadion kommen. Wir wollen die WWK-Arena zu einer Festung ausbauen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen.