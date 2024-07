Ovtcharov in Paris locker in der zweiten Runde

Der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov hat mühelos die zweite Runde des olympischen Tischtennis-Turniers erreicht. Der 35-Jährige setzte sich in seinem Auftaktmatch in Paris gegen den Mexikaner Marcos Madrid mit 4:0 durch. In der zweiten Runde trifft der Profi des TTC Neu-Ulm auf den Sieger des Duells zwischen Nicholas Lum (Australien) und Vitor Ishiy (Brasilien), das erst am Montag stattfindet.

«Ich war wirklich sehr aufgeregt. Ich habe es richtig genossen, heute zu spielen. Das war ein super Auftakt, aber es war auch nur die erste Runde und es ist noch viel zu tun», sagte Ovtcharov.

Mit dem ersten Matchball zum Sieg

Der ehemalige Europameister begann gegen den 37 Jahre alten Außenseiter souverän und hatte im ersten Satz keinerlei Probleme. Ovtcharov, der an Position neun gesetzt ist, leistete sich im zweiten Durchgang nur kurz kleinere Fehler, diese blieben aber ohne große Folgen. Danach brachte er den Erfolg souverän über die beiden verbleibenden Sätze und nutzte bereits den ersten Matchball.

Ovtcharov hat in seiner Karriere bislang insgesamt sechs olympische Medaillen gewonnen, aber noch nie Gold. Zuletzt holte er vor drei Jahren bei den Spielen in Tokio Silber mit der Mannschaft und Bronze im Einzel. Der Routinier kündigte bereits an, dass es nicht seine letzten Olympischen Spiele sein sollen, er will bis Los Angeles 2028 weitermachen.

Xiaona Shan scheitert früh

Schnell vorbei war das Turnier für Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside. Die 41-Jährige unterlag überraschend mit 3:4 gegen die Ungarin Georgina Pota und zeigte dabei einige Schwächen. Auch eine zwischenzeitliche Führung konnte das Aus nicht verhindern.