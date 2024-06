Vingegaard bescheiden: "Ab jetzt alles ein Bonus"

Anfang April erlitt Jonas Vingegaard bei einem Sturz im Baskenland schwere Verletzungen und ist seitdem kein Rennen gefahren. Was kann der Titelverteidiger bei der Tour ausrichten?

Titelverteidiger Jonas Vingegaard geht nach seinem schweren Sturz im April mit bescheidenen Zielen in die Tour de France.

"An der Startlinie zu stehen, ist bereits ein Sieg. Ab jetzt ist alles ein Bonus", sagte der 27-Jährige auf einer Pressekonferenz in Florenz vor der am Samstag beginnenden Frankreich-Rundfahrt. "Es ging darum, es noch rechtzeitig zu schaffen. Mein Ziel ist, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Vielleicht kann ich mich auch im Laufe der Tour verbessern."

Vingegaard hatte im April bei der Baskenland-Rundfahrt mehrere Rippenbrüche, eine Lungenquetschung und einen Pneumothorax erlitten. "Das war die härteste Zeit meiner Karriere. Zwei Wochen nur im Bett zu liegen, ist nie gut - für keinen. Wenn ich ein Ergebnis mache, bin ich glücklich", sagte der Gesamtsieger von 2022 und 2023.

Er habe hart gearbeitet und sei in keiner schlechten Verfassung. Ohne den Sturz würde er den Gesamtsieg als Ziel ausgeben.

