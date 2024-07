Über 1.400 Triathleten beim Kuhsee-Triathlon

Das Kuhsee-Südufer wurde wieder für ein Wochenende zur Sportarena. Beim 25. LEW-Kuhsee-Triathlon mit dem 16. Nachtlauf starteten 1.441 Solisten und Staffelmitglieder im Alter von sechs bis 79 Jahren, vorwiegend Hobbyathletinnen und Hobbyathleten. „Triathlon, vernünftig betrieben, gilt als äußerst gesunde Sportart, weil einseitige Belastungen minimiert werden“, erläutert Katja Mayer. Die Augsburger Sportwissenschaftlerin war in den 1990er-Jahren bei dieser damals neuen Sportart international erfolgreich, so als Amateurweltmeisterin beim Ironman auf Hawaii. Seit dem Jahr 2000 organisiert Katja Mayer mit ihrer Agentur das Kult-Event am beliebtesten Augsburger Badegewässer.

Radsport- und Turn-Talent überzeugen 347 Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer absolvierten nonstop die 500 Meter im Wasser, die 17 Kilometer auf dem Rad und die fünf Kilometer im Laufschritt. Der 16-jährige David Vogt aus Pfersee triumphierte nach 55:14 Minuten. Seine Einzelzeiten betrugen 6:38 Minuten für das Schwimmen, 27:00 Minuten für das Radfahren und 21:36 Minuten für das Laufen. Er ging für die TG Viktoria Augsburg an den Start, gilt jedoch auch als enormes Radsporttalent der RSG Augsburg. „Nach meinem sehr guten Rad-Saisonauftakt fokussiere ich mich heuer auf das Rennradfahren“, sagt David Vogt zu einer möglichen Triathlonkarriere.

Icon Vergrößern Einzelsieger David Vogt läuft über die Ziellinie. Foto: Thorsten Franzisi Icon Schließen Schließen Einzelsieger David Vogt läuft über die Ziellinie. Foto: Thorsten Franzisi

Auch als schnellste Frau glänzte ein junges Multitalent. Magdalena Mayer aus Bergheim gewann nach 58:03 Minuten mit einem fast sechsminütigen Vorsprung. Die 17 Jahre alte Spitzenturnerin beim TSV Monheim ist die Tochter der Triathlon-Veranstalterin Katja Mayer. Zum Abschluss stürzten sich 218 Kinder als Solisten oder Staffelmitglieder in den 21 Grad warmen Kuhsee. Der 13-jährige Mika Schwager vom württembergischen SV Vaihingen siegte wie im Vorjahr auf den Distanzen mit 100 Meter-Schwimmen, vier Kilometer-Radfahren und einem Kilometer-Laufen.

Icon Vergrößern Magdalena Mayer gewann die Einzelwertung. Sie ist die Tochter von Organisatorin Katja Mayer (rechts). Foto: Thorsten Franzisi Icon Schließen Schließen Magdalena Mayer gewann die Einzelwertung. Sie ist die Tochter von Organisatorin Katja Mayer (rechts). Foto: Thorsten Franzisi

Anästhesisten bilden die Staffel Nr. 1 Das gemischte Trio „UKA-Anästhesie“ als Firmenteam des Augsburger Universitätsklinikums drückte dem Staffelrennen seinen Stempel auf. Julia Geipel als Schwimmerin, Felix Mittermeier als Radfahrer und Oliver Spring als Läufer konnten nach 53:55 Minuten jubeln. An den Start gingen 99 Teams. Die schnellste Damenstaffel stellte die LG Augsburg mit Lorena Telser, Anna Köber und Helena Schuster. Diese drei erfolgreichen Leichtathletinnen finishten nach 1:01 Stunden. Schuster war bereits am Vorabend die zweitbeste Nachtläuferin. Auch die am Kuhsee bekannte Augsburger Seniorenstaffel „Die alten Säcke“ trat wieder an. Kai Ehrenreich, Peter Komarek und Gerald Boxberger brauchten mit ihrem Gesamtalter von 181 Jahren nur 1:03 Stunden. Fitter geht es in diesem Alter wohl kaum, denn alle drei waren zusätzlich beim Einzeltriathlon und Nachtlauf angetreten.

Icon Vergrößern Eine sportliche Anästhesie-Abteilung: Felix Mittermeier, Julia Geipel und Oliver Spring (von links) gewannen das Staffelrennen. Foto: Thorsten Franzisi Icon Schließen Schließen Eine sportliche Anästhesie-Abteilung: Felix Mittermeier, Julia Geipel und Oliver Spring (von links) gewannen das Staffelrennen. Foto: Thorsten Franzisi

Zweimal um den Kuhsee in 15 Minuten Am Vorabend des Triathlons beteiligten sich 579 Athleten beim Nachtlauf über 4,8 Kilometer. Auf den zwei mit Fackeln beleuchteten Kuhsee-Runden gewannen Felix Luckner in 15:03 Minuten und die Triathlon-Siegerin Magdalena Mayer in 17:41 Minuten. Luckner, ein Läufer von der LG Stadtwerke München, startete für das Augsburger Sportgeschäft Absolute Run. . 64 der 579 Nachtlauf-Teilnehmer starteten auch beim Triathlon. Die Kombinationswertung „Night and Day Champion“ beherrschten Magdalena Mayer als Doppelsiegerin sowie der vereinslose Augsburger Allroundsportler Jan Patterer als Nachtlauf-Dritter und Triathlon-Zweiter.