TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2024/25

Der DFB-Pokal 2024/25 geht Ende Oktober in die zweite Runde. In dieser Phase des Wettbewerbs treffen die TSG Hoffenheim und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Während die TSG in der Bundesliga spielt, ist der 1. FC Nürnberg in der zweithöchsten deutschen Spielklasse vertreten. Die Kraichgauer, bei denen seit Februar 2023 Cheftrainer Pellegrino Matarazzo das Sagen hat, spielen bislang eine eher enttäuschende Saison. Ihr erstes Pokalspiel gegen die Würzburger Kickers konnten sie erst im Elfmeterschießen gewinnen - der Endstand lautete 5:2 für die TSG.

Für den 1. FC Nürnberg läuft es in der 2. Liga derweil etwas besser. Trainiert wird die erste Mannschaft von niemand Geringerem als dem deutschen Ex-Nationalspieler Miroslav Klose. Der 46-Jährige übernahm das Amt des Cheftrainers bei den Nürnbergern im Juli 2024. Mit seiner Mannschaft traf er in der ersten Pokalrunde auf den Drittligisten 1. FC Saarbrücken, auch diese Partie wurde erst im Elfmeterschießen entschieden: Der FCN setzte sich final mit 5:3 durch.

Wann findet das Pokalspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Nürnberg statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie zusammengetragen.

TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal 2024/25: Termin und Anstoßzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet das Pokalspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Nürnberg am Abend des 30. Oktobers 2024 statt. Der Anpfiff in der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim erfolgt um 20.45 Uhr. Bei dem Stadion handelt es sich um die Heimspielstätte der TSG. Offiziell trägt es mittlerweile den Namen PreZero Arena, im allgemeinen Sprachgebrauch ist aber weiterhin von der Rhein-Neckar-Arena die Rede.

TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Nürnberg live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 obliegt weiterhin dem Pay-TV-Sender Sky. Vereinzelt werden auch Spiele im Programm der ARD und des ZDF übertragen. Insgesamt 15 Partien gibt es bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen, darunter beide Halbfinals sowie das Finale am 24. Mai 2025. Die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Nürnberg gehört allerdings nicht dazu. Wer das Spiel also live verfolgen und generell keine Partien des DFB-Pokals verpassen möchte, benötigt dafür zwingend ein kostenpflichtiges Abonnement. Derzeit ist das Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat zu haben.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: TSG Hoffenheim vs. 1. FC Nürnberg (DFB-Pokal 2024/25, 2. Runde)

Datum: Mittwoch, 30. Oktober 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim (BW)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

TSG vs. FCN im DFB-Pokal 2024/25: Was sagt die Bilanz?

Die Anzahl der bisherigen Duelle zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Nürnberg ist überschaubar, den laut fussballdaten.de haben die beiden Mannschaften erst dreizehnmal gegeneinander gespielt. Während der FCN drei Partien gewinnen konnte und es dreimal ein Unentschieden zwischen den Teams gab, gingen die Kraichgauer siebenmal als Gewinner vom Platz. Somit haben sie statistisch gesehen die Nase vorne, zumal auch das Torverhältnis mit 18:22 zu ihren Gunsten ausfällt. Zuletzt trafen die TSG und der FCN am 25. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 aufeinander. Damals setzte sich Hoffenheim mit 2:1 durch. Im Hinblick auf das Pokalspiel am 30. Oktober dürfte der TSG aufgrund des Klassenunterschieds die Favoritenrolle zuteilwerden.