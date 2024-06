Fußball

vor 18 Min.

Schwaben-Mädchen spielen in Barcelona groß auf

Die U17-Fußballerinnen des TSV Schwaben Augsburg konnten in Barcelona den Turniersieg in ihrer Altersklasse bejubeln.

Plus Die Fußball-Juniorinnen des TSV Schwaben Augsburg gewinnen Pfingstturnier in Barcelona in ihrer Altersklasse. Doch nicht nur sportlich ist die Reise nach Spanien ein voller Erfolg.

Die U17-Fußballmädchen des TSV Schwaben Augsburg haben Außergewöhnliches erreicht. Bei ihrer Teilnahme am renommierten „Komm Mit internationalen Pfingstturnier“ in Barcelona zeigten die jungen Talente nicht nur ihr Können, sondern auch unglaublichen Teamgeist und Siegeswillen.

Das Abenteuer der 17 Fußballerinnen zusammen mit dem Trainerteam und einigen Eltern begann mit einer 15-stündigen Busfahrt nach Santa Susanne, dem Zielort nahe Barcelona. Nach der Ankunft am Montagmittag und dem Check-in in der Unterkunft erkundeten die Spielerinnen ihre neue Umgebung. Das Turnier begann offiziell zwei Tage später. Der erste Vormittag stand im Zeichen der beeindruckenden Eröffnungsfeier im Stadion von Blanes. Unter tosendem Applaus marschierten die 108 teilnehmenden Mannschaften, darunter Jungen und Mädchen von der U13 bis zur U19, ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen