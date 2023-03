Conference League 2023: Alle Viertelfinalpartien im Überblick

Die Viertelfinalpartien und der Weg ins Finale der Europa Conference League wurden ausgelost. Auch ohne deutsche Beteiligung warten spannende Begegnungen auf die Fans.

Ohne deutsche Beteiligung fand die Auslosung der Europa Conference League am UEFA-Sitz in der Schweiz statt. UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti leitete das Prozedere, der Ex-Profi Vladimir Smicer zog die Lose für die Viertelfinalpartien und Halbfinal-Begegnungen.

Der 1. FC Köln war das einzige deutsche Team im Wettbewerb und schied bereits in der Gruppenphase aus. Nach sechs Partien fehlte den Rheinländern nur ein Punkt zum Weiterkommen. Insgesamt reichten zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen für die Kölner nicht. Beim Spiel des 1. FC Köln gegen OGC Nizza wurde der Sport zur Nebensache. Am Rande der Partie ist es in Südfrankreich zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den rivalisierenden Fangruppen gekommen. Deshalb hatte die Begegnung mit einer fast einstündigen Verspätung begonnen. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt, darunter neun Polizisten.

Europa-Conference-League-Auslosung: Alle Partien im Viertelfinale

Lech Posen - AC Florenz

Posen - KAA Gent - West Ham United

- RSC Anderlecht - AZ Alkmaar

- FC Basel - OGC Nizza

Der erstgenannte Verein spielt im Hinspiel zu Hause und darf im Rückspiel auswärts antreten.

Europa-Conference-League-Auslosung: Alle Partien im Halbfinale

Lech Posen/ AC Florenz - FC Basel / OGC Nizza

Posen/ - / KAA Gent / West Ham United - RSC Anderlecht / AZ Alkmaar

Der Sieger des ersten Halbfinals wird im Finale als Heimmannschaft genannt. Das hat jedoch nur organisatorische Auswirkungen.

Europa Conference League: Alle Termine im Überblick

Ausgetragen wird die Runde der letzten acht Mannschaften am 13. und am 20. April. Die Hinspiele des Halbfinales finden dann am 11. Mai und die Rückspiele am 18. Mai statt. Am 7. Juni wird das Finale in der Fortuna Arena in Prag ausgetragen.

