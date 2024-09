Jetzt auch offiziell: Deutschland wurde um den EM-Titel betrogen

Die Sache ist klar, das Spiel muss wiederholt werden. Idealerweise noch in diesem Jahr, was der ganzen Angelegenheit ermöglichte, zumindest noch zum Herbst- oder Wintermärchen zu werden, nachdem es ja schon kein Sommermärchen geworden ist. Grund ist ein Handspiel in der Verlängerung des EM-Viertelfinales zwischen Deutschland und Spanien. Wer erinnert sich nicht? Jamal Musiala schoss aufs spanische Tor und hätte, natürlich, getroffen, wäre da nicht unversehens die Hand von Marc Cucurella in die Flugbahn geraten. Hoppalla. Ganz Fußball-Deutschland schnellte aus dem Sofa hoch und schrie: Elfer. Nur Schiedsrichter Anthony Taylor sah das anders. Er machte: nichts. Das Ende ist bekannt. Mikel Merino köpfte Spanien ein paar Minuten später ins Halbfinale, Deutschland schied aus.

Fehlentscheidung. Schreiende Ungerechtigkeit. Skandal.

Jetzt ist auch offiziell, was jeder (zumindest in Deutschland) schon immer wusste: Fehlentscheidung. Schreiende Ungerechtigkeit. Skandal.

Grundlage dieser Erkenntnis ist eine Bewertung der Uefa-Schiedsrichterkommission. Diese habe, so schreibt ein spanisches Online-Portal, den internationalen Schiedsrichtern mitgeteilt, dass es damals einen Strafstoß für die DFB-Elf hätte geben müssen. Die Bild zitiert aus der Erklärung: „In diesem Fall hat der Verteidiger den Torschuss mit seinem Arm gestoppt, der nicht sehr nah am Körper ist, wodurch er sich selbst vergrößert hat, sodass ein Strafstoß hätte verhängt werden müssen.“

Na also. Aber wie geht es jetzt weiter? Der DFB hat bereits Kontakt zum spanischen (Viertelfinale), französischen (Halbfinale) und englischen (Finale) Verband aufgenommen, um die Termine für die Neuansetzungen abzustimmen. Nicht ganz einfach, zwischen nationalem und internationalem Liga-Betrieb. Doch der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Toni Kroos wurde schon beim Lauftraining gesichtet. Thomas Müller ist fit und auch Manuel Neuer schafft das.

Fehlentscheidungen akzeptieren? Niemals

Unkomplizierter wäre nur, Spanien im Turnierbaum ab dem Halbfinale einfach durch Deutschland zu ersetzen. 2:1-Sieg gegen Frankreich, 2:1-Sieg gegen England. Der Pokal landet per Einschreiben in der DFB-Zentrale und gut ist. Wo käme man auch hin, eine Fehlentscheidung zu akzeptieren? Nein, nicht mit uns. Heißt ja Fußball und nicht Handball. Skandal!