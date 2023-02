Europa League Playoffs: Union Berlin - Ajax Amsterdam live im Free-TV & Stream

In den Playoffs der Europa League trifft Union Berlin auf Ajax Amsterdam. Hier erfahren Sie alles rund um den Termin und die Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Die UEFA Europa League startet in die nächste Runde. Die Rückrunde der K.O.-Phase steht bevor und Union Berlin und Ajax Amsterdam stehen sich gegenüber. Es ist das erste Mal, dass Union Berlin die Knockout-Stage des Turniers erreicht. Qualifiziert hat sich der Verein durch seinen zweiten Platz in Gruppe D, in der sich der Verein Union Saint-Gilloise geschlagen geben musste. Die Zweitplatzierten der Gruppe werden nun in der K.O.-Phase den Gruppendritten aus der Champions League als Gegner zugelost.

Ajax Amsterdam spielt also eigentlich eine Klasse über Union Berlin. Doch nach dem Ausscheiden aus der Champions League ist das nächste logische Ziel der Sieg bei der Europa League 2022/23. Wann und wo das Rückspiel zwischen den beiden Klubs stattfinden wird, erfahren Sie hier.

Datum und Uhrzeit des Spiels Union Berlin - Ajax Amsterdam in den Playoffs der Europa League 2022/23 - Wann ist Anstoß für die Partie?

Die Gruppenphase des Turniers ist bereits im November zu Ende gegangen. Die Hinrunde der darauf folgenden K.O.-Phase des Turniers wurde am 16. Februar gespielt. Laut Spielplan der Europa League 2022/23 steht die Rückrunde der K.O.-Phase an und wird ebenfalls an nur einem einzigen Tag ausgetragen, am 23. Februar. Union Berlin und Ajax Amsterdam spielen diesmal erst abends um 21.00 Uhr.

Das Spiel findet im Stadion An der Alten Försterei in Berlin statt. Den Heimvorteil können die Berliner sicherlich gut gebrauchen.

Übertragung von Union Berlin gegen Ajax Amsterdam live im TV und Stream - ist das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

Die Übertragung der Europa League 2022/23 live im TV und Stream übernimmt hierzulande auch in diesem Jahr wieder die RTL-Group. Während viele der Spiele der Hinrunde hauptsächlich im Stream bei RTL+ oder beim Spartensender RTL Nitro zu sehen waren, weitet der Sender die Ausstrahlung für die K.O.-Phase aus. Nun werden auch einige der später gespielten Partien im Free-TV bei RTL im linearen TV-Programm ausgestrahlt. Darunter fällt auch das Rückspiel Union Berlin gegen Ajax Amsterdam.

Die wichtigsten Infos zum Spiel finden Sie hier noch einmal zusammengefasst:

Spiel: Union Berlin vs. Ajax Amsterdam , Playoffs der UEFA Europa League , Rückrunde

vs. , der , Datum: Donnerstag, 23. Februar 2023

Donnerstag, 23. Februar 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei , Berlin

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Aufstellung und Ergebnisse im Live-Ticker zu Union Berlin - Ajax Amsterdam in den Playoffs der Europa Champions League

Je weiter das Turnier fortschreitet, desto spannender werden die Spiele. Damit Sie über wirklich alle Details der einzelnen Partien informiert sind, bieten wir Ihnen zu allen Spielen der UEFA Europa League, inklusive natürlich des Rückspiels zwischen Union Berlin und Ajax Amsterdam, unseren Live-Ticker. Damit sind Sie nicht nur über die Termine aller Spiele im Bilde, sondern auch über die Aufstellungen der Mannschaften und über die Ergebnisse der Partien. Insbesondere in der Rückrunde der Playoffs bietet sich der Live-Ticker an, denn da gleich mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, bietet er die perfekte Möglichkeit, um die Ereignisse von allen Partien gleichzeitig zu verfolgen.

Die Übertragung der Playoffs der Europa League 2022/23: Wo sind die Spiele zu sehen?

Im TV sind die Spiele bei RTL bzw. bei RTL Nitro zu sehen. Es gibt im TV keine Alternative zu RTL, da sich der Sender die alleinigen Rechte an der Übertragung sichern konnte. Auch aufs Streaming umzusteigen bringt hier wenig, denn der einzige deutsche Streaming-Dienst, der die Playoffs der Europa League überträgt, ist RTL+. Dieses Angebot ist zwar alternativ-, aber keineswegs kostenlos. Denn wer RTL+ nutzen möchte, der muss ein Abo bei dem Anbieter abschließen. Das günstigste Angebot liegt hier bei 4,99 Euro im Monat.

Die bisherige Bilanz von Union Berlin vs. Ajax Amsterdam

Die beiden Vereine haben bislang so gut wie keine Spiele gegeneinander absolviert. Daraus lässt sich leider auch kein Rückschluss auf den Ausgang des Rückspiels der beiden Vereine schließen. Auf dem Papier ist Ajax Amsterdam zwar auf so ziemlich jeder Position technisch besser besetzt, doch Union Berlin hat in den letzten Monaten Bestleistungen gezeigt.